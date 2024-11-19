البورصة المصرية تعقد النسخة التاسعة من "مؤتمر التنمية" بالشرقية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 05:39 مساءً - عقدت البورصة المصرية النسخة التاسعة من مؤتمر "البورصة للتنمية " في محافظة الشرقية اليوم الثلاثاء الموافق ١٩ نوفمبر ٢٠٢٤.

وشارك المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية وأحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية في فعاليات المؤتمر المقام بالتعاون بين المحافظة والبورصة المصرية، تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وفي حضور الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، والدكتور أحمد عبد المعطي، والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ، والمستشار العسكري للمحافظة، وعدد من قيادات البورصة المصرية ولفيف من الشخصيات العامة والاقتصادية بالمحافظة والمستثمرين.

الطرح في البورصة يسهم في حماية الشركات

أوضح أحمد الشيخ دور البورصة المصرية في النهوض بالاقتصاد الوطني، وتدعيم الكيانات الاقتصادية وترسيخ الثقافة المالية لدى مختلف الفئات، مشيرًا إلى أن الطرح في البورصة يسهم في حماية الشركات، ويوفر الحوكمة اللازمة لتحقيق التقدم والنمو المستدام، داعيًا أصحاب الشركات والمشروعات الطموحة للانضمام إلى البورصة من أجل تأمين استمرارية مشروعاتهم وتطويرها ودعم الاقتصاد الوطني.

وأضاف رئيس البورصة المصرية أن الأسواق المالية توفر فرصًا متنوعة للأفراد والشركات لزيادة مصادر التمويل، مشيرًا إلى أهمية تعزيز الوعي الاستثماري وتغيير الصورة الذهنية عن البورصة، خاصةً لدى فئة الشباب، بوصفها وسيلة لتحقيق التنمية الاقتصادية وليس مجرد مضاربة.

وأكد رئيس البورصة المصرية حرص إدارة البورصة على نشر الثقافة المالية بين طلبة الجامعات عن طريق تقديم محاضرات وإعداد وتوزيع مواد تعليمية لطلبة الجامعات عن مبادئ البورصة والاستثمار وإمكانية التطبيق باستخدام نموذج محاكاة البورصة (STOCKRIDERS)، كما أشاد باستراتيجية العمل التي تتبناها جامعة الزقازيق لتعزيز سبل التعاون المشترك وتحقيق الاستخدام الأمثل للإمكانيات المتاحة.

وقدم رئيس البورصة المصرية عرضًا تفصيليًّا حول مزايا القيد في البورصة، سواء للأفراد أم الشركات، وأهمية تنويع مصادر التمويل للشركات الطموحة، مؤكدًا أن الشركات الناجحة ستستفيد من البورصة فى زيادة الفرصة لتوفير التمويل واستثمار أكبر حجم من الاستثمارات.



محافظة الشرقية بيئة خصبة للاستثمار

وألقى محافظ الشرقية كلمة رحب فيها بزيارة رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية للمحافظة، مؤكدًا أن تلك الزيارة تمثل فرصة مميزة لتعزيز أطر التعاون المشترك ودعم الجهود الوطنية في مجال التنمية والإستثمار حيث تمثل المحافظة بيئة خصبة للاستثمار، لما تزخر به من فرص واسعة في مجالات الزراعة والصناعة والسياحة.

وأضاف المحافظ أن محافظة الشرقية، بمواردها وإمكاناتها، تسعى دائمًا إلى أن تكون شريكًا فاعلًا في تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة، قائلًا ندرك تمامًا الدور الحيوي الذي تلعبه البورصة المصرية كمنصة اقتصادية رائدة تدعم النمو، وتعزز فرص الاستثمار، وتسهم في دفع عجلة التنمية.

وأعرب محافظ الشرقية عن تطلعه أن تكون هذه الزيارة محطة لتبادل الرؤى والأفكار، والعمل على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة تفتح آفاقًا جديدة من التعاون المثمر، بما يخدم تطلعاتنا المشتركة نحو مستقبل أكثر إزدهارًا.

وفى كلمته، أعرب الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق عن سعادته بعقد المؤتمر وتوقيع بروتوكول التعاون مع البورصة المصرية، مشيرًا إلى أن الجامعة تسعى لتمكين الطلاب من المعرفة المالية، من خلال البرامج التعليمية والتدريبية التي تساعدهم على اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة.

أوضح رئيس جامعة الزقازيق أن الجامعة تدرك أهمية نشر ثقافة الاستثمار في أوساط الشباب كأحد المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي الوطني، منوهًا بأن الجامعة ستواصل دعمها لتوفير بيئة تعليمية تُشجع على الابتكار المالي.

توقيع بروتوكول تعاون بين البورصة وجامعة الزقازيق

شهدت فعاليات المؤتمر توقيع بروتوكول تعاون بين البورصة المصرية ويمثلها أحمد الشيخ رئيس البورصة وجامعة الزقازيق ويمثلها الدكتور خالد الدرندلي رئيس الجامعة، وذلك لنشر الثقافة المالية بين الطلاب، وتقديم برامج تدريبية تخصصية تهدف إلى تعزيز الوعي المالي وتشجيعهم على استثمار مدخراتهم في بيئة مالية آمنة، وكذا تطوير فهم الطلاب لمبادئ الاستثمار بما يسهم في إعداد جيل جديد من الشباب المتطلع للنجاح الاقتصادي.

وفي ختام فعاليات المؤتمر، تم فتح باب النقاش أمام الحضور لطرح الأسئلة والإستفسارات المتعلقة بكيفية طرح الأسهم في البورصة المصرية ومبادئ الاستثمار في البورصة المصرية وقد أجاب رئيس البورصة على استفسارات الحضور، موضحا الخطوات الأساسية لعملية الطرح، بدءًا من شروط القيد في البورصة، وصولًا إلى كيفية إعداد الشركات لعمليات الطرح، بما يضمن الشفافية ويعزز ثقة المستثمرين.

كما أوضح رئيس البورصة المصرية أهمية الالتزام بالضوابط والمعايير التي تضمن نجاح الطرح وتحقيق الأهداف المرجوة من الإنضمام إلى سوق المال، مشيرًا إلى الدور الحيوي للبورصة في دعم الشركات وزيادة مصادر تمويلها بما يعزز من استمراريتها ونموها.

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