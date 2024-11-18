18 شركة مصرية تشارك فى معرض BIG 5 CONSTRUCT KENYA 2024 بكينيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 18 نوفمبر 2024 01:02 مساءً - شارك رئيس المكتب التجارى المصرى فى كينيا فى افتتاح الجناح المصرى المشارك فى فعاليات المعرض والمؤتمر الدولى BIG 5 CONSTRUCT KENYA 2024، الذى انطلقت فعالياته بمركز ساريت للمعارض بالعاصمة نيروبى، بمشاركة دولية بعدد 150 شركة من دول العالم.

ويعد المعرض والمؤتمر الدولى BIG 5 CONSTRUCT KENYA 2024 أحد أهم وأكبر المعارض الدولية فى قطاع التشييد والإنشاءات والمقاولات فى منطقة شرق أفريقيا، وشارك فى الافتتاح الوزير المفوض نائب سفير جمهورية مصر العربية لدى كينيا والقنصل المصري بـالسفارة المصرية فى نيروبى.

مشاركة 18 شركة مصرية فى المعرض والمؤتمر الدولى BIG 5 CONSTRUCT KENYA 2024 بكنيا

وجاءت المشاركة المصرية بالتنسيق القائم والمثمر بين مكتب التمثيل التجارى بالسفارة المصرية فى كينيا والهيئة العامة المصرية للمعارض والمؤتمرات والمجلس التصديرى لمواد البناء وذلك بعدد (18) شركة مصرية متميزة فى قطاع الإنشاءات والمقاولات العامة ومستلزمات مواد البناء من قطاعات الألومنيوم، مواد العزل، والديكورات وأعمال التشطيب، مواد البناء من الأحجار والرخام والجرانيت، وحلول البناء الحديثة من الخرسانات المتعددة الأغراض.

تجدر الإشارة إلى أن المكتب التجارى المصرى فى نيروبى قد قام بالترويج للجناح المصرى فضلًا عن الدعوة والترتيب لزيارات وفود رجال الأعمال الكينين للجناح المصرى بهدف التعرف على مسئولى الشركات والمنتجات المصرية ،وبخاصة أهم الشركات الكينية العاملة فى قطاع الإنشاءات وتطوير وإعادة تأهيل البنية التحتية وأكبر شركات التطوير العقارى وأهم المستوردين والموزعين لبنود مواد البناء

كما قام المكتب بترتيب العديد من أعمال الإجتماعات الثنائية B2B لمناقشة الأسعار والمواصفات المطلوبة للتوريد، تمهيدًا لإبرام تعاقدات تصديرية خاصة توريدات إحتياجات كينيا للمشروعات الإنشائية السكنية والإدارية والمولات التجارية ومشروعات البنية التحتية من مستلزمات البناء من قطاعات الألومنيوم وبنود الأدوات الصحية والأبواب المعدنية ومنتجات العزل والجبس ومعدات مواد البناء والمطابخ.

رئيس التمثيل التجارى: منطقة التجارة الحرة الأفريقية تهدف لتحقيق التكامل الاقتصادي

وطبقا لتصريحات سابقة لـ الوزير المفوض يحيي الواثق بالله رئيس التمثيل التجارى، أكد أهمية منطقة التجارة الحرة الأفريقية كإحدى أكبر المبادرات الاقتصادية في تاريخ القارة السمراء، مبينًا أن هذه المنطقة تستهدف تحقيق التكامل الاقتصادي الأفريقي وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، وذلك من أجل تحقيق النمو المستدام ورفع مستوى الازدهار لشعوب القارة.

إنشاء منطقة تجارة حرة في أفريقيا

وأشار إلى أن فكرة إنشاء منطقة تجارة حرة في أفريقيا انطلقت لأول مرة في قمة الاتحاد الأفريقي الثامنة عشرة عام 2012، حيث تم رسم خارطة طريق لتحقيق هذا الهدف. وقد بدأت المفاوضات رسميًا في عام 2015، وتناولت مرحلتها الأولى جوانب التجارة في السلع والخدمات وآليات فض المنازعات، بينما توسعت المرحلة الثانية لتشمل الاستثمار، وحقوق الملكية الفكرية، وسياسة المنافسة، والتجارة الإلكترونية. وبعد التصديق من قبل 22 دولة، دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في مايو 2019، واختيرت غانا كمقر للأمانة العامة للاتفاقية.

تحقيق اتحاد اقتصادي شامل لأفريقيا

وأبرز رئيس التمثيل التجارى أن هذه الاتفاقية لا تقتصر على تعزيز التجارة فقط، بل تمثل خطوة نحو تحقيق اتحاد اقتصادي شامل لأفريقيا، حيث يتوقع أن تصبح ثاني أكبر تجمع اقتصادي عالمي بعد منظمة التجارة العالمية، وتشمل سوقًا ضخمة تضم أكثر من مليار نسمة، مع ناتج محلي إجمالي يفوق ثلاثة تريليونات دولار.

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