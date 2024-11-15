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تراجع أسعار الذهب لأدنى مستوى في شهرين بعد تصريحات رئيس الفيدرالي الأمريكي - أخبار كلمتك

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تراجع أسعار الذهب لأدنى مستوى في شهرين بعد تصريحات رئيس الفيدرالي الأمريكي - أخبار كلمتك

تراجع أسعار الذهب لأدنى مستوى في شهرين بعد تصريحات رئيس الفيدرالي الأمريكي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 15 نوفمبر 2024 02:43 مساءً -  تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة، بالقرب من أدنى مستوى في شهرين، مع تراجع المتداولين عن توقعاتهم بخفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي الشهر المقبل بعد تصريحات من جيروم باول أكدت على مرونة الاقتصاد الأمريكي.

وارتفع مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى في عامين، وسط توقعات بأن رئاسة ترامب سترفع النمو الاقتصادي وأرباح الشركات. إن ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي يجعل السلع الأساسية المقومة بالعملة أكثر تكلفة بالنسبة لمعظم المشترين.

 

الذهب في المعاملات الفورية

 وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 2569.69 دولار للأوقية (الأونصة) بعد هبوط استمر لخمس جلسات، وانخفض الذهب بأكثر من 4% منذ بداية الأسبوع وحتى الآن.

وسجل الذهب أدنى مستوى في شهرين في الجلسة السابقة وانخفض أكثر من 220 دولارا عن ذروته القياسية التي سجلها الشهر الماضي.

الذهب على مدار العام 

ومع ذلك، ارتفع الذهب بأكثر من 20% هذا العام، بدعم من المكاسب التي تدعمها دورة التيسير التي يتبناها بنك الاحتياطي الفيدرالي، وعمليات الشراء التي يقوم بها البنك المركزي، والمخاطر الجيوسياسية والاقتصادية المتزايدة التي دفعت الطلب على الملاذ الآمن.

تصريحات الفيدرالي الأمريكي 

 وقال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي، امس، إن النمو الاقتصادي المستمر وسوق العمل القوية والتضخم الذي ما زال فوق المعدل المستهدف البالغ 2% يعني أن المجلس لا يحتاج إلى الإسراع بخفض أسعار الفائدة ويمكنه بحث الأمر بعناية.

وفي تعليقات تتماشى مع التوقعات المتزايدة في الأسواق المالية بخفض أسعار الفائدة بمعدل أقل العام المقبل مقارنة بالتوقعات السابقة الصادرة عن مسؤولي الاحتياطي الاتحادي، أكد باول أنه وزملاءه صناع السياسات بالبنك المركزي ما زالوا يرون أن التضخم يتحرك "على مسار الاثنين بالمئة المستدام" مما سيسمح للبنك بتحريك السياسة النقدية "بمرور الوقت إلى ظروف أكثر اعتدالًا.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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