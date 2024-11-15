تراجع أسعار الذهب لأدنى مستوى في شهرين بعد تصريحات رئيس الفيدرالي الأمريكي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 15 نوفمبر 2024 02:43 مساءً - تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة، بالقرب من أدنى مستوى في شهرين، مع تراجع المتداولين عن توقعاتهم بخفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي الشهر المقبل بعد تصريحات من جيروم باول أكدت على مرونة الاقتصاد الأمريكي.

وارتفع مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى في عامين، وسط توقعات بأن رئاسة ترامب سترفع النمو الاقتصادي وأرباح الشركات. إن ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي يجعل السلع الأساسية المقومة بالعملة أكثر تكلفة بالنسبة لمعظم المشترين.

الذهب في المعاملات الفورية

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 2569.69 دولار للأوقية (الأونصة) بعد هبوط استمر لخمس جلسات، وانخفض الذهب بأكثر من 4% منذ بداية الأسبوع وحتى الآن.

وسجل الذهب أدنى مستوى في شهرين في الجلسة السابقة وانخفض أكثر من 220 دولارا عن ذروته القياسية التي سجلها الشهر الماضي.

الذهب على مدار العام

ومع ذلك، ارتفع الذهب بأكثر من 20% هذا العام، بدعم من المكاسب التي تدعمها دورة التيسير التي يتبناها بنك الاحتياطي الفيدرالي، وعمليات الشراء التي يقوم بها البنك المركزي، والمخاطر الجيوسياسية والاقتصادية المتزايدة التي دفعت الطلب على الملاذ الآمن.

تصريحات الفيدرالي الأمريكي

وقال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي، امس، إن النمو الاقتصادي المستمر وسوق العمل القوية والتضخم الذي ما زال فوق المعدل المستهدف البالغ 2% يعني أن المجلس لا يحتاج إلى الإسراع بخفض أسعار الفائدة ويمكنه بحث الأمر بعناية.

وفي تعليقات تتماشى مع التوقعات المتزايدة في الأسواق المالية بخفض أسعار الفائدة بمعدل أقل العام المقبل مقارنة بالتوقعات السابقة الصادرة عن مسؤولي الاحتياطي الاتحادي، أكد باول أنه وزملاءه صناع السياسات بالبنك المركزي ما زالوا يرون أن التضخم يتحرك "على مسار الاثنين بالمئة المستدام" مما سيسمح للبنك بتحريك السياسة النقدية "بمرور الوقت إلى ظروف أكثر اعتدالًا.

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