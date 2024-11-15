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صادرات مصر من الصناعات الغذائية للاتحاد الأوروبي وأمريكا “إنفوجراف” - أخبار كلمتك

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صادرات مصر من الصناعات الغذائية للاتحاد الأوروبي وأمريكا “إنفوجراف” - أخبار كلمتك

صادرات مصر من الصناعات الغذائية للاتحاد الأوروبي وأمريكا “إنفوجراف” - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 15 نوفمبر 2024 02:10 مساءً -  أكد  المجلس التصديرى للصناعات الغذائية ، ارتفاع قيمة صادرات الصناعات الغذائية إلى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2024.   

 وأشارت بيانات المجلس إلى أن حجم صادرات الصناعات الغذائية الاتحاد الأوروبي خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2024 جاء بقيمة 953 مليون دولار مقابل 670 مليون دولار عن نفس الفترة من العام الماضى، بنسبة نمو 42% وتمثل 21% من إجمالي الصادرات.

 وبلغ حجم صادرات القطاع الى أمريكا خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2024 بقيمة 249 مليون دولار مقابل 182 مليون دولار عن نفس الفترة من العام الماضى، ونسبة نمو 37%. 

 

وأعد المجلس التصديري للصناعات الغذائية الانفوجراف التالي: 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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