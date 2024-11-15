انخفاض أسعار النفط وسط مخاوف من فائض المعروض - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 15 نوفمبر 2024 08:01 صباحاً - تراجعت أسعار النفط في وقت مبكر من تعاملات اليوم الجمعة ومحت المخاوف من وجود فائض في المعروض إثر انخفاض حاد في مخزونات الوقود الأمريكية.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 30 سنتا أو 0.41 في المئة إلى 72.26 دولار للبرميل بحلول الساعة 01.05 بتوقيت جرينتش.

كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 25 سنتا أو 0.36 في المئة إلى 68.45 دولار.

ويتجه خام برنت للتراجع بواقع 2.2 في المئة خلال الأسبوع، فيما يتجه خام غرب تكساس الوسيط لهبوط بنسبة 2.7 في المئة.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الخميس إن مخزونات الخام الأمريكية ارتفعت 2.1 مليون برميل الأسبوع الماضي، وهو ما يفوق بكثير توقعات المحللين بزيادة قدرها 750 ألف برميل.

وذكرت الإدارة في الوقت نفسه أن مخزونات البنزين هبطت 4.4 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى منذ نوفمبر 2022، مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز بزيادة 600 ألف برميل. كما أظهرت البيانات أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل ووقود التدفئة، انخفضت بشكل غير متوقع بمقدار 1.4 مليون برميل.

وتوقعت وكالة الطاقة الدولية أن يتجاوز المعروض العالمي من النفط الطلبَ في عام 2025 حتى إذا ظلت تخفيضات تحالف «أوبك+، الذي يضم دول منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» وحلفاء مثل روسيا، في ظل الإنتاج المتزايد من الولايات المتحدة وغيرها من المنتجين.

كما خفضت «أوبك» هذا الأسبوع توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط لهذا العام ولعام 2025، فيما يمثل رابع مراجعة بالخفض من جانب المنظمة لتوقعاتها لعام 2024.

وتعرضت الأسعار لضغوط أيضا من قوة الدولار الذي قفز أمس الخميس إلى أعلى مستوى في عام ويتجه لتحقيق مكسب لليوم الخامس على التوالي بدعم من ارتفاع العوائد وفوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وعادة ما يجعل ارتفاع الدولار النفط المقوم به أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى، وهو ما قد يقلل من الطلب.



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