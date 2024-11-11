ضحيتها 229 شهيدًا ومصابًا، جيش الاحتلال يرتكب 7 مجازر بغزة خلال 24 ساعة - أخبار كلمتك

ضحيتها 229 شهيدًا ومصابًا، جيش الاحتلال يرتكب 7 مجازر بغزة خلال 24 ساعة - أخبار كلمتك

الديوان الأميري بالكويت يصدر قرارًا عاجلًا بشأن رئيس الحرس الوطني - أخبار كلمتك

الديوان الأميري بالكويت يصدر قرارًا عاجلًا بشأن رئيس الحرس الوطني - أخبار كلمتك

المكتبة المركزية بجامعة حلوان تنظم لقاءً توعويًا حول خدمات الطلاب ذوي الإعاقة - أخبار كلمتك

المكتبة المركزية بجامعة حلوان تنظم لقاءً توعويًا حول خدمات الطلاب ذوي الإعاقة - أخبار كلمتك

أمين عام المهن الطبية يكشف آخر تطورات أزمة التصالح في العيادات الخاصة - أخبار كلمتك

أمين عام المهن الطبية يكشف آخر تطورات أزمة التصالح في العيادات الخاصة - أخبار كلمتك

منال عوض: تعزيز التعاون مع الصين في الطاقة المتجددة وصناعة السيارات الكهربائية - أخبار كلمتك

منال عوض: تعزيز التعاون مع الصين في الطاقة المتجددة وصناعة السيارات الكهربائية - أخبار كلمتك

طرح أول بوستر وتريلر رسمي لفيلم "Mission Impossible 8" - أخبار كلمتك

طرح أول بوستر وتريلر رسمي لفيلم "Mission Impossible 8" - أخبار كلمتك

عدد حلقات مسلسل باسورد، بطولة شاهين وآية سماحة - أخبار كلمتك

عدد حلقات مسلسل باسورد، بطولة شاهين وآية سماحة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «خلصتني».. جنات تكشف عن أحدث أعمالها الغنائية |صورة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «خلصتني».. جنات تكشف عن أحدث أعمالها الغنائية |صورة - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:09 - مدبولي: مصر دفعت ما يقرب 80% مستحقات بالعملة الأجنبية لشركات النفط العالمية - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:09 - مدبولي: مصر دفعت ما يقرب 80% مستحقات بالعملة الأجنبية لشركات النفط العالمية - أخبار كلمتك

«المالُ العَامُّ وَحُرْمةُ التَّعَدِّي عَلَيْهِ.. الأوقاف تحدد موضوع خطبة الجمعة القادمة - أخبار كلمتك

«المالُ العَامُّ وَحُرْمةُ التَّعَدِّي عَلَيْهِ.. الأوقاف تحدد موضوع خطبة الجمعة القادمة - أخبار كلمتك

الرئيسية مال واقتصاد

سعر جرام الذهب الاثنين في الصاغة 11 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
سعر جرام الذهب الاثنين في الصاغة 11 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

سعر جرام الذهب الاثنين في الصاغة 11 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 11 نوفمبر 2024 11:32 صباحاً - سعر جرام الذهب، شهدت أسعار الذهب استقرارا بجميع الأعيرة، اليوم الاثنين 11 نوفمبر 2024، في الأسواق المصرية، وفقًا لآخر تحديث.

اقرأ التالي: أسعار الجنيه الذهب في التعاملات المسائية

وترصد “ كلمتك ” تحديث لحظى لجميع أسعار الأعيرة فى الصاغة أول بأول، حيث شهدت أسعار الذهب تراجعا مفاجئا اليوم، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

 

d2d1f5752d.jpg

 

سعر جرام الذهب عيار 24 

سجل سعر جرام  الذهب عيار 24 نحو 4290 جنيها للبيع.  

  • تُعتبر سبائك الذهب عيار 24 من أنقى أنواع الذهب.
  • كما تتميز هذه السبائك بجمالها وبريقها الفريد.
  • وتستخدم في تصنيع المجوهرات الفاخرة والقطع السميكة والمستوحاة من التصميمات الكلاسيكية.

 

 

c7a14191c2.jpg

 

 

سعر جرام الذهب عيار 21

 بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3750 جنيهًا.

 

  • هذا العيار يتمتع بالموثوقية ودرجة النقاء العالية.
  • كما تتسم الأساور أو الخواتم أو الأقراط الذهبية التي تحمل دمغة عيار 21 بدرجة نقاء تبلغ 21 من أصل 24.
  • وأظهر قياس درجة نقاء الذهب أن عيار 21 يحتوي على نسبة 87.5 % من الذهب و12.5٪ من السبائك.

 

9d761a3327.jpg

 

سعر جرام الذهب عيار 18

أما جرام الذهب عيار 18، فقد سجل 3200 جنيه.

  • الذهب عيار 18 هو نوع من الذهب يتم تعيين نسبة الذهب النقي فيه بنسبة 75%.
  • ويعتبر هذا النوع من الذهب الأكثر شيوعًا واستخدامًا في صناعة المجوهرات.

 

d7d72556c8.jpg

 

سعر جرام الذهب عيار 14

سجل  سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم نحو 2500 جنيه للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 12 

سجل  سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم نحو 2130 جنيها للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 9

سجل سعر جرام الذهب عيار 9 اليوم نحو 1600 جنيه للبيع.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب،أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

 

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

البنك المركزي يحصد المراكز الأولى في الأمن السيبراني للدول العربية منظمة التعاون الإسلامي - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق