مواطنون ضد الغلاء تطالب بإلغاء بورصة الدواجن والبيض - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 11 نوفمبر 2024 11:16 صباحاً - طالبت جمعية مواطنون ضد الغلاء، إلغاء ما يسمى ببورصة الدواجن والبيض باعتبارها نظام يفتقد الحياد، ويتنافى مع قانون تعارض المصالح ويكرس للممارسات الاحتكارية.

وقال محمود العسقلانى رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء لحماية المستهلك بأن البيض صار قرين الذهب رأس برأس _ تتناوله الصحف بالنشر يوميا كما الذهب تماما بتمام.

وأضاف أن سلعة البيض أسعارها شبه ثابتة فى الشرق الأوسط، والدول المحيطة بنا وخاصة فى السعودية وتركيا ودول الخليج، وأضاف فى معظم دول العالم يباع البيض بالوزن وليس بالبيضة كما درج العمل عليه منذ زمن الباعة الجائلين الذين كانوا ينادون على البيض شرائه من ربات البيوت ويبيعونه بهامش عادل ومعقول، وكثيرون منا كانوا يسمعون التاجر جامع البيض وهو ينانى ( يا إللى حداها بيض أو عندها بيض)، وذلك قبل أن يتطور الحال ويصبح لدينا الموازين الحديثة التى تزن بالجرام قرين السعر، غير أن هذه التقنية غير مرغوبة لكبار المنتجين الذين يخسرون وزن البيضة لصالحهم ولتعظيم أرباحهم على حساب جموع المستهلكين.



وشدد العسقلانى على حتمية تشكيل البورصات المختلفة من خبراء محايدين فى مجال صناعة الدواجن، وأن يعلن السعر العادل وليس كما يجرى الآن من تحكم مغرض لحفنة من كبار التجار والسماسرة.

محمود العسقلانى

وقال العسقلانى معركتنا فى مواجهة منتجي البيض مستمرة حتى إخضاعهم للقانون وتنفيذ المعايير المتعارف عليها فى العالم الذى يحترم حقوق المستهلك باعتباره سيد السوق وليس العبد الفقير الذى يجرى افقاره بفعل النهب المنظم لأمواله من حفنة من التجار لا تعرف للرحمة طريقا.

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