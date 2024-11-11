ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل تعاملات اليوم الإثنين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 11 نوفمبر 2024 10:43 صباحاً - ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي في مستهل تعاملات اليوم الإثنين 11 نوفمبر 2024.

مؤشر "إيجي إكس 30"

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.16% عند مستوى 31444 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.22% عند مستوى 39014 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.17% عند مستوى 13800 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.37% عند مستوى 8393 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.37% عند مستوى 11670 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.18% عند مستوى 3271 نقطة.

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