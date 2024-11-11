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خبير اقتصادي يكشف مفاجأة بشأن أسعار الذهب والوقود بعد فوز ترامب - أخبار كلمتك

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خبير اقتصادي يكشف مفاجأة بشأن أسعار الذهب والوقود بعد فوز ترامب - أخبار كلمتك

خبير اقتصادي يكشف مفاجأة بشأن أسعار الذهب والوقود بعد فوز ترامب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 11 نوفمبر 2024 01:34 صباحاً - قال أمجد عطية، الخبير الاقتصادي، إن فوز دونالد ترامب بالانتخابات الأمريكية سيكون إيجابيًا على الاقتصاد المصري، كما أن الصين هي الخاسر الأكبر من فوز ترامب.

 

سعر أوقية الذهب 

وأضاف عطية، خلال مقابلته، لـ «برنامج مصر جديدة»، مع الإعلامية إنجي أنور، المذاع على قناة etc: من المتوقع أن تتراوح سعر أوقية الذهب ما بين 2500 إلى 2700 دولار، ولا يوجد أي مؤشرات على زيادة سعر الذهب بعد فوز دونالد ترامب بالانتخابات الأمريكية.

 

إنهاء الحرب 

وأوضح عطية، أن دونالد ترامب لن يضر إسرائيل لكنه سيعمل على إنهاء الحرب وحل الأمر سياسيًا.

 

ولفت إلى أن كامالا هاريس لم يكن لها استراتيجية اقتصادية واضحة، لكن استراتيجيتها كانت الهجوم على دونالد ترامب فقط.

أسعار الذهب اليوم الأحد 10-11-2024 خلال التعاملات المسائية

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انخفاض أسعار الوقود والطاقة

ولفت إلى أنه يتوقع انخفاض أسعار الوقود والطاقة خلال الفترة المقبلة بعد فوز دونالد ترامب بالانتخابات الأمريكية.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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