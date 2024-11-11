خبير اقتصادي يكشف مفاجأة بشأن أسعار الذهب والوقود بعد فوز ترامب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 11 نوفمبر 2024 01:34 صباحاً - قال أمجد عطية، الخبير الاقتصادي، إن فوز دونالد ترامب بالانتخابات الأمريكية سيكون إيجابيًا على الاقتصاد المصري، كما أن الصين هي الخاسر الأكبر من فوز ترامب.

سعر أوقية الذهب

وأضاف عطية، خلال مقابلته، لـ «برنامج مصر جديدة»، مع الإعلامية إنجي أنور، المذاع على قناة etc: من المتوقع أن تتراوح سعر أوقية الذهب ما بين 2500 إلى 2700 دولار، ولا يوجد أي مؤشرات على زيادة سعر الذهب بعد فوز دونالد ترامب بالانتخابات الأمريكية.

إنهاء الحرب

وأوضح عطية، أن دونالد ترامب لن يضر إسرائيل لكنه سيعمل على إنهاء الحرب وحل الأمر سياسيًا.

ولفت إلى أن كامالا هاريس لم يكن لها استراتيجية اقتصادية واضحة، لكن استراتيجيتها كانت الهجوم على دونالد ترامب فقط.

أسعار الذهب اليوم الأحد 10-11-2024 خلال التعاملات المسائية تراجع أسعار النفط مع انحسار خطر تأثير الإعصار رافائيل

انخفاض أسعار الوقود والطاقة

ولفت إلى أنه يتوقع انخفاض أسعار الوقود والطاقة خلال الفترة المقبلة بعد فوز دونالد ترامب بالانتخابات الأمريكية.

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