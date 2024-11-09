الصناعات الغذائية تناقش القوانين والمواصفات الدولية في مجال تدوال الغذاء وسلامته - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 9 نوفمبر 2024 08:09 صباحاً - عقدت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، برنامج تدريبي تحت عنوان "التشريعات والقوانين المصرية فى شأن تداول الغذاء وسلامته" عبر برنامج زووم

وأوضحت الغرفة أن هذا يأتي ذلك في ضوء مبادرة " تدريبك في شركتك" التي تقوم بها الغرفة بالتعاون مع مشروع دعم نظم الرقابة والتفتيش على الأغذية "TAIB” الممول من وزارة الزراعة الأمريكية "USDA".



وتطرق التدريب بعض المواضيع الهامة، مثل:

-التشريعات والقوانين الصادرة عن الهيئه القوميه لسلامة الغذاء، الهيئة القومية لسلامة الغذاء (التبعية - الهيكل)، مسئوليات واختصاصات الهيئة القومية لسلامة الغذاء، مسئوليات واختصاصات مشغلى المنشآت الغذائية، ترخيص تداول الغذاء، ولجنة التظلمات.



- القواعد الفنية الملزمة ذات الصلة: استيفاء اشتراطات سلامة الغذاء، شهادة الصلاحية للصادرات الغذائية، الرقابة على الواردات الغذائية القائم على المخاطر، ترخيص المستورد، وآلية الإفراج السريع لمستلزمات الإنتاج.



- المعايير الدولية ذات الصلة بسلامة الغذاء: هيئة الدستور الغذائى (الكودكس)، اتفاق الصحة والصحة النباتية بمنظمة التجارة العالمية، واتفاق العوائق الفنية على التجارة.

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