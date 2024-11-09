الرياضة - 10:54 - «خاص وحكومي».. موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:54 - «خاص وحكومي».. موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

وكيل تعليم القاهرة تتفقد مدرسة أحمد لطفي السيد الابتدائية - أخبار كلمتك

وكيل تعليم القاهرة تتفقد مدرسة أحمد لطفي السيد الابتدائية - أخبار كلمتك

تشيع جنازة شقيقة شيخ الأزهر الشريف بالأقصر «صور» - أخبار كلمتك

تشيع جنازة شقيقة شيخ الأزهر الشريف بالأقصر «صور» - أخبار كلمتك

المستشار سامح عبد الحكم ينعى شقيقة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف - أخبار كلمتك

المستشار سامح عبد الحكم ينعى شقيقة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف - أخبار كلمتك

اللجنة الوطنية المصرية تعلن فوز باحث مصري بجائزة «الألكسو» للإبداع 2024 - أخبار كلمتك

اللجنة الوطنية المصرية تعلن فوز باحث مصري بجائزة «الألكسو» للإبداع 2024 - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بصحبة كندة علوش.. يسرا ترقص على 3 دقات» قبل موسم الرياض - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بصحبة كندة علوش.. يسرا ترقص على 3 دقات» قبل موسم الرياض - أخبار كلمتك

سامح الحفني يغادر القاهرة للمشاركة في معرض البحرين الدولي للطيران - أخبار كلمتك

سامح الحفني يغادر القاهرة للمشاركة في معرض البحرين الدولي للطيران - أخبار كلمتك

باحث مصري يفوز بجائزة الألكسو للإبداع والابتكار في الوطن العربي - أخبار كلمتك

باحث مصري يفوز بجائزة الألكسو للإبداع والابتكار في الوطن العربي - أخبار كلمتك

وزير النقل يشدد على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني لمشروع الأتوبيس الترددي - أخبار كلمتك

وزير النقل يشدد على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني لمشروع الأتوبيس الترددي - أخبار كلمتك

حج الجمعيات الأهلية 2025، شروط وخطوات التقديم - أخبار كلمتك

حج الجمعيات الأهلية 2025، شروط وخطوات التقديم - أخبار كلمتك

الرئيسية مال واقتصاد

الصناعات الغذائية تناقش القوانين والمواصفات الدولية في مجال تدوال الغذاء وسلامته - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الصناعات الغذائية تناقش القوانين والمواصفات الدولية في مجال تدوال الغذاء وسلامته - أخبار كلمتك

الصناعات الغذائية تناقش القوانين والمواصفات الدولية في مجال تدوال الغذاء وسلامته - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 9 نوفمبر 2024 08:09 صباحاً -  عقدت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، برنامج تدريبي  تحت عنوان "التشريعات والقوانين المصرية فى شأن تداول الغذاء وسلامته" عبر برنامج زووم 

 

 وأوضحت الغرفة أن هذا  يأتي ذلك  في ضوء مبادرة " تدريبك في شركتك" التي تقوم بها الغرفة بالتعاون مع مشروع دعم نظم الرقابة والتفتيش على الأغذية "TAIB” الممول من وزارة الزراعة الأمريكية "USDA".


 وتطرق التدريب بعض المواضيع الهامة، مثل: 
-التشريعات والقوانين الصادرة عن الهيئه القوميه لسلامة الغذاء، الهيئة القومية لسلامة الغذاء (التبعية - الهيكل)، مسئوليات واختصاصات الهيئة القومية لسلامة الغذاء، مسئوليات واختصاصات مشغلى المنشآت الغذائية، ترخيص تداول الغذاء، ولجنة التظلمات.


- القواعد الفنية الملزمة ذات الصلة: استيفاء اشتراطات سلامة الغذاء، شهادة الصلاحية للصادرات الغذائية، الرقابة على الواردات الغذائية القائم على المخاطر، ترخيص المستورد، وآلية الإفراج السريع لمستلزمات الإنتاج.


- المعايير الدولية ذات الصلة بسلامة الغذاء: هيئة الدستور الغذائى (الكودكس)، اتفاق الصحة والصحة النباتية بمنظمة التجارة العالمية، واتفاق العوائق الفنية على التجارة.

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع "كلمتك"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

زيادة جديدة في أكل الغلابة، ننشر أسعار الفول والعدس في الأسواق - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق