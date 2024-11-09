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تفاصيل قرض السيارة للموظفين وأصحاب الأعمال في البنك الزراعي - أخبار كلمتك

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تفاصيل قرض السيارة للموظفين وأصحاب الأعمال في البنك الزراعي - أخبار كلمتك

تفاصيل قرض السيارة للموظفين وأصحاب الأعمال في البنك الزراعي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 9 نوفمبر 2024 06:49 صباحاً - يقدم البنك الزراعي لعملائه قرض السيارة  للموظفين وأصحاب الأعمال الحرة سواء بتحويل الراتب-القسط أو بدون تحويل الراتب أو عملاء البنك من أصحاب الشهادات والودائع.

وتشمل تفاصيل القرض الممنوح من البنك الزراعي لتمويل شراء السيارة ما يلي:
فترات السداد تصل إلى 7 سنوات.
أقل مقدم للسيارة هو 25%.
تمويل قرض السيارة يصل إلى مليون جنيه بناء على الدراسة الائتمانية للعميل.


الأوراق المطلوبة

صورة بطاقة الرقم القومي سارية.
إيصال مرافق حديث لا يتجاوز آخر 3 أشهر.
عرض سعر السيارة من المعرض.
مفردات مرتب حديثه عن آخر شهر.
تعهد من جهة العمل بتحويل الراتب أو القسط في حالة التحويل. سعر العائد 29.25%
في حالة عدم تحويل الراتب 31.25%
سجل تجاري حديث + كشف حساب بنكي عن آخر عام (في حالة الأعمال الحرة سعر العائد 33%).
حضرتك تقدر تقدم طلب القرض فى جميع فروع البنك المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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