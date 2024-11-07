51.5 مليار جنيه إجمالي التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة للرقابة المالية خلال أغسطس - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 7 نوفمبر 2024 02:31 مساءً - أظهرت أحدث التقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، عن شهر أغسطس 2024 أن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة (أنشطة سوق رأس المال، أنشطة التمويل غير المصرفي) بلغ قيمته 51.5 مليار جنيه.

وجاء ذلك على النحو التالي:

⮚ 16.9 مليار جنيه قيمة إصدارات الأسهم.

⮚ 4 مليار جنيه قيمة إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم

⮚ 7.9 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلي.

⮚ 8.4 مليار جنيه قيمة التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

⮚ 5.8 مليار جنيه قيمة التمويل الاستهلاكي.

⮚ 7.3 مليار جنيه قيمة الأوراق المخصمة.

⮚ 1.2 مليار جنيه قيمة التمويل العقاري.

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