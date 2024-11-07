تصريح جديد بشان توحيد العملة وصرف المرتبات - أخبار كلمتك

تصريح جديد بشان توحيد العملة وصرف المرتبات - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:20 - ترامب يعلن ترشيح «تولسي جابارد» مديرة للاستخبارات الوطنية - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:20 - ترامب يعلن ترشيح «تولسي جابارد» مديرة للاستخبارات الوطنية - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - اللون الأسود يسيطر على حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - اللون الأسود يسيطر على حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - أبرزهم سوسن بدر إطلالات نجوم الزمن الجميل بافتتاح مهرجان القاهرة السينمائي (صور) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - أبرزهم سوسن بدر إطلالات نجوم الزمن الجميل بافتتاح مهرجان القاهرة السينمائي (صور) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - عاجل.. هند عبد الحليم توجه رسالة لجمهورها من مهرجان القاهرة السينمائي بعد أزمتها الصحية - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - عاجل.. هند عبد الحليم توجه رسالة لجمهورها من مهرجان القاهرة السينمائي بعد أزمتها الصحية - أخبار كلمتك

عودة مدبولي من قمة المناخ COP29، لقاءات مكثفة وطرح رؤية مصرية حول التغير المناخي - أخبار كلمتك

عودة مدبولي من قمة المناخ COP29، لقاءات مكثفة وطرح رؤية مصرية حول التغير المناخي - أخبار كلمتك

أحمد عز بعد تكريمه بمهرجان القاهرة: كان حلمى دعوة لحضوره واليوم أنا بالصفوف الأولى - أخبار كلمتك

أحمد عز بعد تكريمه بمهرجان القاهرة: كان حلمى دعوة لحضوره واليوم أنا بالصفوف الأولى - أخبار كلمتك

أطرف 4 لقطات شهدها حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي بدار الأوبرا (فيديو) - أخبار كلمتك

أطرف 4 لقطات شهدها حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي بدار الأوبرا (فيديو) - أخبار كلمتك

ترامب يرشح مات جيتز وزيرا لـ العدل وماركو روبيو لـ الخارجية - أخبار كلمتك

ترامب يرشح مات جيتز وزيرا لـ العدل وماركو روبيو لـ الخارجية - أخبار كلمتك

ترامب يحكم منفردا، الجمهوريون يسيطرون على الرئاسة وغرفتي الكونجرس الأمريكى - أخبار كلمتك

ترامب يحكم منفردا، الجمهوريون يسيطرون على الرئاسة وغرفتي الكونجرس الأمريكى - أخبار كلمتك

الرئيسية مال واقتصاد

51.5 مليار جنيه إجمالي التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة للرقابة المالية خلال أغسطس - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
51.5 مليار جنيه إجمالي التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة للرقابة المالية خلال أغسطس - أخبار كلمتك

51.5 مليار جنيه إجمالي التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة للرقابة المالية خلال أغسطس - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 7 نوفمبر 2024 02:31 مساءً -  أظهرت أحدث التقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، عن شهر أغسطس 2024 أن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة (أنشطة سوق رأس المال، أنشطة التمويل غير المصرفي) بلغ قيمته 51.5 مليار جنيه.

 وجاء ذلك على النحو التالي:
⮚ 16.9 مليار جنيه         قيمة إصدارات الأسهم.
⮚ 4 مليار جنيه           قيمة إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم
⮚ 7.9 مليار جنيه         قيمة عقود التأجير التمويلي.
⮚ 8.4 مليار جنيه           قيمة التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
⮚ 5.8 مليار جنيه           قيمة التمويل الاستهلاكي. 
⮚ 7.3 مليار جنيه           قيمة الأوراق المخصمة. 
⮚ 1.2 مليار جنيه             قيمة التمويل العقاري.

الرقابة المالية تطور ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالمؤسسات المالية غير المصرفية

الرقابة المالية تصدر قرارًا لتنظيم التعامل في الأوراق المالية الحكومية بالسوق الثانوي

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، القسم الثاني، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

إخترنا لك

الإحصاء: 21.3% ارتفاعا بقيمة العجز في الميزان التجاري لشهر أغسطس 2024 - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق