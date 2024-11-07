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تنمية المشروعات يشارك في ملتقى بيبان بالسعودية لبحث سبل التعاون المشترك للنهوض بالقطاع - أخبار كلمتك

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تنمية المشروعات يشارك في ملتقى بيبان بالسعودية لبحث سبل التعاون المشترك للنهوض بالقطاع - أخبار كلمتك

تنمية المشروعات يشارك في ملتقى بيبان بالسعودية لبحث سبل التعاون المشترك للنهوض بالقطاع - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 7 نوفمبر 2024 02:31 مساءً - أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أهمية التنسيق مع الدول العربية وتبادل الخبرات فيما يتعلق بدعم قطاع المشروعات الصغيرة لما تقوم به من دور هام في توفير فرص عمل؛ مما ينعكس إيجابا على تحسين المستويات الاقتصادية لأصحاب هذه المشروعات ويسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية.

وأشار إلى أن الشباب بمختلف الدول العربية يمتلكون من المهارات والقدرات الإبداعية؛ ما يؤهلهم للمشاركة بفاعلية في بناء اقتصادات دولهم والمشاركة في تحقيق التنمية المستدامة.

 

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها الدكتور رأفت عباس نائب الرئيس التنفيذي للجهاز نيابة عن باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات في منتدى بيبان بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية والذي تقوم بتنظيمه مؤسسة "منشآت - الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة".
 

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وأكد رحمي حرص جهاز تنمية المشروعات على تعزيز التعاون مع مختلف الدول العربية والإقليمية والمشاركة في مختلف المناسبات المعنية ببيئة المشروعات الصغيرة، لتبادل ونقل والخبرات بما يساهم في تعزيز التبادل البيني التجاري وتحقيق التكامل الاقتصادي. 

تنمية المشروعات يعمل على فتح آفاق تسويقية كبيرة لأصحاب المشروعات 

وأضاف رحمي أن جهاز تنمية المشروعات يعمل على فتح آفاق تسويقية كبيرة لأصحاب المشروعات برفع جودة منتجاتهم وتأهيلها للتصدير، خاصة أن تلك المنتجات تلقى قبولا في الخارج خاصة المنتجات اليدوية والتراثية، مشيرا إلى السعي أيضا لتعزيز التبادل التجاري مع المملكة في ملف الامتياز التجاري.

 

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وشارك عباس في إحدى الجلسات الحوارية بعنوان "إطلاق العنان للإمكانات - دور الشراكات الاستراتيجية" استعرض فيها آليات عمل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وما يواجهه من تحديات مشتركة والحلول المقترحة لمواجهتها واستعرض أنشطة جهاز تنمية المشروعات ودوره في دعم هذا القطاع بالتنسيق مع مختلف جهات الدولة في مصر.

 وأشار إلى أهمية توفير البيئة التشريعية والتنظيمية المناسبة لنمو هذا القطاع.

 المزايا والتيسيرات التي قدمها قانون تنمية المشروعات

وأوضح عددا من المزايا والتيسيرات التي قدمها قانون تنمية المشروعات 152/2020 لأصحاب المشروعات. 

كما شارك عدد من أصحاب المشروعات من عملاء الجهاز في معرض بباب السوق بالملتقى لعرض منتجاتهم المتميزة.

وعلى هامش الملتقى، بحث نائب الرئيس التنفيذي مع رئيس مكتب التمثيل التجاري بجدة سبل التعاون المشترك وآليات تعزيز ملف الاستثمار والمشروعات الصغيرة لمصر بالمملكة العربية السعودية وكذا تفعيل مشاركة عملاء قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في مصر في عدد من المعارض التي تقام بالمملكة العربية السعودية الفترة القادمة والتي تعد أحد الأدوات الهامة للترويج للمنتجات المصرية.

يذكر أن معرض بيبان استطاع خلال انعقاده في الدورات السابقة خلق بيئة محفزة بالشراكة مع أصحاب المصلحة في القطاعين العام والخاص، والذي يعبر عن الاهتمام الكبير الذي توليه المملكة العربية السعودية للدور البارز تجاه قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وتبلغ عدد الدول المشاركة أكثر من 127 دولة إلى جانب 1500 عارض ويتضمن عدد كبير من الاقسام المتعلقة بالشركات الناشئة والتسويق والتجارة الالكترونية وريادة الأعمال وغيرهم من المجالات الداعمة لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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