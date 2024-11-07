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قمة هواوي للتكنولوجيا المالية ناقشت الاستفادة من أول منطقة سحابية عامة بمصر - أخبار كلمتك

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قمة هواوي للتكنولوجيا المالية ناقشت الاستفادة من أول منطقة سحابية عامة بمصر - أخبار كلمتك

قمة هواوي للتكنولوجيا المالية ناقشت الاستفادة من أول منطقة سحابية عامة بمصر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 7 نوفمبر 2024 02:47 مساءً - شهدت مصر تنظيم فعاليات خلال قمة هواوي للتكنولوجيا المالية والاقتصاد الرقمي 2024 والتي نظمتها هواوي كلاود، حيث سلطت الضوء على خدمات السحابية الشاملة المصممة خصيصًا لدعم المؤسسات وشركات التكنولوجيا المالية في مصر.

خطة طموحة لإتمام التحول الرقمي

أكد شريف يحيى، نائب مساعد رئيس هيئة الرقابة المالية، أن الهيئة تولي أهمية كبيرة لتسريع وتيرة التحول الرقمي بالقطاع المالي غير المصرفي، وذلك في ظل التسارع والتطور الكبير في هذه المجال محليا وعالميا، والذي أسهم في تغيير نماذج وأنظمة العمل والخدمات بالقطاعات المالية وخاصة غير المصرفية منها. 

وأشار الى أن الهيئة شرعت في تنفيذ خطة طموحة لوضع الأطر التشريعية والتنفيذية اللازمة لرقمنة المعاملات ومساعدات الشركات المالية غير المصرفية على إتمام عملية التحول الرقمي؛ بما يعزز من مستويات الابتكار والإبداع في القطاع، ويسرع وييسر عملية الشمول المالي والتأميني والاستثماري، والتي من شأنها أن تسهم في زيادة قاعدة المستفيدين من الأفراد والشركات من الخدمات المالية غير المصرفية حيث تسعى الهيئة دومًا لإحداث قدر كبير من التوازن بين دورها التنظيمي والرقابي وتعزيز مستويات الابتكار، وتضع دوما نصب أعينها الهدف الأساسي ألا وهو تعزيز مستويات الاستقرار المالي بالأسواق المالية غير المصرفية.

 

وقال المهندس ياسر الالايلي العضو المنتدب لشركة مصر لنشر المعلومات (EGID) التابعة للبورصة المصرية، قائلًا: "تعتبر تكنولوجيا السحابة قوة رئيسية لإطلاق إمكانات النظام البيئي للتكنولوجيا المالية في مصر،  مما يساهم في تطوير الحلول المالية المخصصة، التي تُحسن تجربة العملاء وتعزز الشمول المالي".  

مصر مركز رائد للتكنولوجيا المالية

وأوضح أنه من خلال تبني هذه التكنولوجيا، يمكن لمصر أن تصبح مركزًا رائدًا للتكنولوجيا المالية في المنطقة، مما يدعم أهداف رؤية 2030. مؤكدًا أن هذه الخطوة ضرورية لتمكين الشركات، وتعزيز المرونة الاقتصادية، وخلق مستقبل أفضل للمصريين".

قال جو فوتشو، رئيس مجموعة أعمال هواوي كلاود في مص: إن السحابة  العامة في القاهرة تعد المنطقة السحابية العامة الوحيدة في مصر، مما يضمن بقاء البيانات داخل حدود الدولة.  

 أوضح جيسون يي، الرئيس التنفيذي لهواوي كلاود شمال إفريقيا، أن التقنية السحابية تمثل عاملًا أساسيًّا في تسريع تطور قطاع التكنولوجيا المالية في مصر. وأنه مع إطلاق أول منطقة سحابية عامة في شمال أفريقيا، نؤكد التزامنا بتوفير البنية التحتية والحلول المبتكرة التي تدعم التحول الرقمي وتدفع نمو القطاع المالي. 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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