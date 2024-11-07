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هيئة المعارض: نسعى لدعم الكتاب والمؤلفين المصريين وإبراز الإبداع الأدبي - أخبار كلمتك

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هيئة المعارض: نسعى لدعم الكتاب والمؤلفين المصريين وإبراز الإبداع الأدبي - أخبار كلمتك

هيئة المعارض: نسعى لدعم الكتاب والمؤلفين المصريين وإبراز الإبداع الأدبي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 7 نوفمبر 2024 02:47 مساءً -  أكد اللواء شريف الماوردي،رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، أن الهيئة تسعى دائمًا إلى دعم الكتاب والمؤلفين المصريين وإبراز الإبداع الأدبي المصري، خاصة في دول المغرب العربي مثل الجزائر التي تجمعها بمصر علاقات ثقافية وتاريخية عريقة”.

 

دور مصر الثقافي في الجزائر والمغرب العربي

 نظمت الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات جناحًا متميزًا بالتعاون مع المجلس التصديرى للطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنيه يمتد على مساحة 296 مترًا مربعًا في صالون الجزائر الدولي للكتاب 2024، وذلك بمشاركة 19 دار نشر مصرية تقدم مجموعة واسعة من الكتب والمؤلفات التي تعكس تنوع وإبداع الثقافة المصرية. ويستمر المعرض حتى 16 نوفمبر الجاري، ويعد فرصة كبيرة لتعزيز العلاقات الثقافية بين مصر والجزائر، وتقديم الإنتاج الأدبي المصري إلى القراء في المغرب العربي.
 

 

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تعزيز التواصل الحضاري بين مصر وبلدان المنطقة

 وأضاف أن هذه الفعاليات تسهم في تعزيز التواصل الحضاري بين مصر وبلدان المنطقة، ما يعكس الأهمية الكبيرة التي توليها الهيئة للوجود الثقافي المصري في المحافل الدولية.

 

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 وقال رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، أن “المشاركة المصرية في صالون الجزائر الدولي للكتاب تأتي تأكيدًا على مكانة مصر الثقافية ودورها كقوة ناعمة في المنطقة. 

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التبادل الثقافي ودعم دور النشر المصرية

 وأوضح اللواء الماوردي أن الهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات تحرص على تقديم كافة التسهيلات لدور النشر المصرية لتعزيز تواجدها في الأسواق الخارجية، مشيرًا إلى أن “التبادل الثقافي مع الجزائر وباقي دول المغرب العربي يعد من أولويات الهيئة، خاصة وأن للكتاب المصري تأثير كبير في المنطقة العربية بفضل تاريخه العريق وثراء محتواه الأدبي والفكري”. وتابع قائلًا إن دعم هذه المشاركات يتيح فرصًا مثمرة للنشر وتبادل الأفكار، ويعزز من مكانة مصر كمرجع ثقافي إقليمي ودولي.

 

نبذة عن صالون الجزائر الدولي للكتاب

يعتبر صالون الجزائر الدولي للكتاب واحدًا من أهم الفعاليات الثقافية في الجزائر والمنطقة، ويقام سنويًا ليجمع بين الكتاب ودور النشر من مختلف أنحاء العالم. يستقطب المعرض الآلاف من عشاق الكتب والأدب، ويضم العديد من الفعاليات الثقافية المتنوعة، بما في ذلك الندوات الأدبية وورش العمل التي تهدف إلى دعم القراءة ونشر الوعي الثقافي في المجتمع الجزائري.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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