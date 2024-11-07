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انخفاض الطماطم والبطاطس والبصل، أسعار الخضراوات اليوم الخميس بسوق العبور - أخبار كلمتك

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انخفاض الطماطم والبطاطس والبصل، أسعار الخضراوات اليوم الخميس بسوق العبور - أخبار كلمتك

انخفاض الطماطم والبطاطس والبصل، أسعار الخضراوات اليوم الخميس بسوق العبور - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 7 نوفمبر 2024 02:47 مساءً - الخميس 07/نوفمبر/2024 - 02:43 م 11/7/2024 2:43:50 PM

أسعار الخضراوات في
أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الخميس، كلمتك

أسعار الخضراوات اليوم الخميس في سوق العبور، سجل سعر الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الخميس الموافق 7 نوفمبر 2024، تباينًا ملحوظًا داخل أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر.

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أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الخميس، كلمتك

أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الخميس

«كلمتك» تستعرض  سعر الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الخميس الموافق 7 نوفمبر 2024، في السطور الآتية:

  1. تراوح سعر كيلو الطماطم من 5 جنيهات إلى 11 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعرها السابق.
  2. تراوح سعر كيلو البطاطس من 12 إلى 16 جنيهًا، بانخفاض جنيهين عن سعرها السابق.
  3. تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 12 إلى 18 جنيهًا، بانخفاض 3 جنيهات عن سعره السابق.
  4. تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 9 إلى 12 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.
  5. تراوح سعر كيلو الكوسة من 8 إلى 16 جنيهًا.
  6. تراوح سعر جزر بدون عروش من 7 إلى 11 جنيهًا.
  7. تراوح سعر كيلو الفاصوليا من 10 إلى 13 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعرها السابق.
  8. تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 6 جنيهات إلى 9 جنيهًا، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.
  9. تراوح  سعر كيلو الباذنجان الرومي من 4 إلى 7 جنيهات، بانخفاض 50 قرشًا عن سعره السابق.
  10. تراوح سعر كيلو فلفل رومي بلدي من 9 إلى 15 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.
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أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الخميس، كلمتك

سعر الخضراوات في سوق العبور اليوم الخميس

  1. تراوح  سعر كيلو الفلفل حامي من 12 إلى 16 جنيهًا، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.
  2. تراوح سعر كيلو ملوخية من 7 إلى 10 جنيهات، بانخفاض جنيه عن سعرها السابق.
  3. تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 16 إلى 20 جنيهًا.
  4. تراوح سعر كيلو خيار بلدي من 6 إلى 10 جنيهات.
  5. تراوح سعر كيلو بسلة من 40 إلى 45 جنيهًا.
  6. تراوح سعر كيلو الثوم من 60 إلى 80 جنيهًا.
  7. تراوح سعر كيلو ليمون بلدي من 5 جنيهات إلى 17 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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