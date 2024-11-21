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خبيرة مصرفية تكشف أسباب تثبيت الفائدة وتوقعاتها للتضخم وسعر الدولار بالفترة المقبلة (فيديو) - أخبار كلمتك

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خبيرة مصرفية تكشف أسباب تثبيت الفائدة وتوقعاتها للتضخم وسعر الدولار بالفترة المقبلة (فيديو) - أخبار كلمتك

خبيرة مصرفية تكشف أسباب تثبيت الفائدة وتوقعاتها للتضخم وسعر الدولار بالفترة المقبلة (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 21 نوفمبر 2024 06:58 مساءً - كشفت سارة سعادة، الخبيرة المصرفية، توقعاتها بشأن سعر صرف الدولار أمام الجنيه في البنوك خلال الفترة المقبلة، بعد قرار البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة مساء اليوم الخميس.

 

توقعات معدل التضخم

وقالت "سعادة" خلال تصريحات تليفزيونية بقناة "العربية بيزنس": "نرى تسارعًا في معدلات التضخم على المستوى الشهري، ولا يوجد أي مؤشر على التباطؤ خلال الفترة المقبلة، وهو ما دفع البنك المركزي إلى تثبيت أسعار الفائدة".

وتابع: “نتوقع حدوث بداية في تراجع معدلات التضخم خلال ديسمبر المقبل، والانخفاض بشكل ملحوظ سيكون فبراير 2025”.

أسباب تحرك سعر الدولار في البنوك

وعن تحرك سعر صرف الدولار أمام الجنيه في البنوك مؤخرًا، أوضحت: "هناك التزامات كثيرة في نوفمبر الجاري لسداد قسط صندوق النقد الدولي، وأقساط لبنوك إماراتية بحوالي 3 مليارات دولار، إلى جانب تدبير البنوك الدولار لاستيراد جميع السلع، لذلك كان هناك طفرة في الطلب على الدولار الشهري الجاري وهو ما أدى إلى تحركه".

 

توقعات سعر الدولار 

وتوقعت الخبيرة المصرفية، وجود ارتفاعات في سعر الدولار مقابل الجنيه الفترة المقبلة، وفقا لمسار مقومات العرض والطلب.
 

سعر الدولار في البنك المركزي المصري  

وسجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري، حوالي 49.62 جنيه للشراء و49.72 جنيه للبيع. 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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