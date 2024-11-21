خبيرة مصرفية تكشف أسباب تثبيت الفائدة وتوقعاتها للتضخم وسعر الدولار بالفترة المقبلة (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 21 نوفمبر 2024 06:58 مساءً - كشفت سارة سعادة، الخبيرة المصرفية، توقعاتها بشأن سعر صرف الدولار أمام الجنيه في البنوك خلال الفترة المقبلة، بعد قرار البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة مساء اليوم الخميس.

توقعات معدل التضخم

وقالت "سعادة" خلال تصريحات تليفزيونية بقناة "العربية بيزنس": "نرى تسارعًا في معدلات التضخم على المستوى الشهري، ولا يوجد أي مؤشر على التباطؤ خلال الفترة المقبلة، وهو ما دفع البنك المركزي إلى تثبيت أسعار الفائدة".

وتابع: “نتوقع حدوث بداية في تراجع معدلات التضخم خلال ديسمبر المقبل، والانخفاض بشكل ملحوظ سيكون فبراير 2025”.

أسباب تحرك سعر الدولار في البنوك

وعن تحرك سعر صرف الدولار أمام الجنيه في البنوك مؤخرًا، أوضحت: "هناك التزامات كثيرة في نوفمبر الجاري لسداد قسط صندوق النقد الدولي، وأقساط لبنوك إماراتية بحوالي 3 مليارات دولار، إلى جانب تدبير البنوك الدولار لاستيراد جميع السلع، لذلك كان هناك طفرة في الطلب على الدولار الشهري الجاري وهو ما أدى إلى تحركه".

توقعات سعر الدولار

وتوقعت الخبيرة المصرفية، وجود ارتفاعات في سعر الدولار مقابل الجنيه الفترة المقبلة، وفقا لمسار مقومات العرض والطلب.



سعر الدولار في البنك المركزي المصري

وسجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري، حوالي 49.62 جنيه للشراء و49.72 جنيه للبيع.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا