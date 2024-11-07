انطلاق فعاليات ملتقى التوظيف للكوادر التكنولوجية، 25 نوفمبر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 7 نوفمبر 2024 01:58 مساءً - كشفت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات - CIT عن التخطيط لإطلاق ملتقى التوظيف 2024 للكوادر التكنولوجية "CIT Talent Connect" بالشراكة مع اتحاد الصناعات المصرية.

أهداف ملتقى التوظيف

ويستهدف ملتقى التوظيف تسليط الضوء على امتلاكنا لقاعدة متنوعة من الموارد البشرية التى تمتلك المهارات الرقمية اللازمة لدعم عملية التحول الرقمى بكافة المؤسسات الصناعية وذلك فى إطار فعاليات الدورة الثامنة للمؤتمر والمعرض السنوى " وطن رقمي " والتى ستقام بالتزامن مع " الملتقى والمعرض الدولى الثالث للصناعة "، الذي ينظمه اتحاد الصناعات، تحت شعار " نحو نهضة صناعية رقمية " فى الفترة من 25 – 27 نوفمبر المقبل في مركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

وتسعى غرفة " CIT " بالتنسيق مع اتحاد الصناعات خلال الملتقى لاتاحة الفرصة للشباب والكوادر التكنولوجية للتعريف بالشركات المشاركة بالمعرض، حيث سيتم تنظيم معرض للتوظيف Job Fair " وطرح الفرص الوظيفية وعمل المقابلات الشخصية، بالإضافة لإقامة ورش عمل مقدمة للباحثين عن فرص العمل وجلسات إرشادية لهم بالتعاون مع منصة "وظف - فرصنا" المتخصصة فى مجال التوظيف وذلك فى إطار رؤية الدولة نحو تأهيل وصقل المهارات التكنولوجية للشباب بما يتناسب مع سوق العمل.

وقال المهندس خالد إبراهيم رئيس مجلس إدارة غرفة " CIT " أن ملتقى التوظيف يؤكد حرص الغرف على المساهمة فى مسئولية تشغيل الشباب، فى إطار توجهات استراتيجيتها للنهوض بمستويات التشغيل كهدف استراتيجى، وكجزء من برنامج عمل الغرفة لتنفيذ محور تنمية القدرات، كأحد محاور رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، وتوفير فرص عمل لائقة ومنتجة، بما تسهم فى خفض معدل البطالة ومضاعفة معدلات الإنتاج، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وتنمية العنصر البشرى وفى نفس الوقت اتاحة فرص عمل متميزة للكوادر التكنولوجية للالتقاء مع نحو 60 ألف منشأة صناعية المشاركة بالملتقي مشددا على المصداقية والشفافية في عرض فرص العمل خلال الملتقى.

وأضاف يهدف الملتقى لتعزيز التواصل بين الشركات الكبرى في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وبين الكوادر التكنولوجية والشباب الساعين لبناء مسيرة مهنية في القطاع التقني كما تسعى الغرفة لتكون لاعبا رئيسيا فى زيادة نسبة التوظيف للشباب وإتاحة الفرصة لتعظيم الاستفادة من خدمات كوادرنا التكنولوجية في المنشآت الصناعية.

الاهتمام بمحور التدريب والتوظيف

وهو ما يتسق مع المبادرات الهامة والفعالة التى تطلقها الدولة المصرية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى مثل مبادرة "بداية جديدة لتنمية الإنسان " فى إطار الاهتمام بمحور التدريب والتوظيف والتشغيل، ضمن محور بناء الإنسان، من أجل التيسير على الشباب لإيجاد فرص عمل مناسبة، عن طريق عقد مثل هذه الملتقيات الكبرى للتوظيف والتي تمنح فرصة كبيرة للراغبين فى التوظيف للحصول على التوظيف والتدريب التكنولوجى، ويتم خلال تقديم مجموعة من البرامج والتطبيقات المهمة لاستخدامها فى الحياة الوظيفية والاحتراف فى مختلف مجالات الحياة.



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