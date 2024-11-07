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البنك التجاري الدولي يطلق برنامجًا تدريبيًّا يستهدف العاملات بالقطاع المصرفي - أخبار كلمتك

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البنك التجاري الدولي يطلق برنامجًا تدريبيًّا يستهدف العاملات بالقطاع المصرفي - أخبار كلمتك

البنك التجاري الدولي يطلق برنامجًا تدريبيًّا يستهدف العاملات بالقطاع المصرفي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 7 نوفمبر 2024 01:41 مساءً - أعلن البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي CIB) أكبر بنك قطاع خاص في مصر عن إطلاق برنامج تدريبي جديد كتجربة فريدة يستهدف السيدات العاملات بقطاع التجزئة المصرفية بفروع البنك لصقل مهاراتهن ورفع خبراتهن التقنية في مجال الخدمات المالية والمصرفية لاسيما تطوير وإعداد كفاءات مؤهلة للعاملات بذات القطاع ومن ثم الانعكاس على فرص التطور الوظيفي لهن من أجل العمل على تطوير أفضل خدمة لتحقيق نتائج الأعمال المرجوة حيث يأتي ذلك في إطار جهود القطاع المصرفي لدعم وتمكين المرأة.  

ويأتي هذا انطلاقًا من مساعي البنك التجاري الدولي لدعم وتسريع وتيرة المساواة بين الجنسين وإبراز الكفاءات من خلال إتاحة فرص تدريبية مبتكرة للاطلاع على آخر المستجدات التقنية والتعرف على أنماط جديدة بهدف التطوير المستمر للمرأة، وقد شهدت الجلسة الافتتاحية لإطلاق البرنامج حضور ممثلي الإدارة العليا والسيدة نيفين صبور رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي- مصر (سي أي بي CIB) كأول سيدة تتولى هذا المنصب بالبنك.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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