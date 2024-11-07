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شركة جديدة ترفع أسعار السجائر - أخبار كلمتك

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شركة جديدة ترفع أسعار السجائر - أخبار كلمتك

شركة جديدة ترفع أسعار السجائر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 7 نوفمبر 2024 01:41 مساءً - ارتفاع أسعار السجائر، أعلنت شركة اليابان الدولية للتبغ “JTI” مصر عن تحديث سعر سجائر “جولد كوست ”، وذلك في إطار تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة للسجائر. 

وارتفع سعر سجائر "جولد كوست "ليصبح سعر المستهلك 42  جنيها. 

وتمت زيادة الأسعار بنسبة 12 % تنفيذًا لأحكام ضريبة القيمة المضافة وتعديلاته وقانون نظام التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018.  

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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