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هل يفعلها الفيدرالي للمرة الثانية ويخفض الفائدة؟ خبير يكشف تأثيره على مصر - أخبار كلمتك

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هل يفعلها الفيدرالي للمرة الثانية ويخفض الفائدة؟ خبير يكشف تأثيره على مصر - أخبار كلمتك

هل يفعلها الفيدرالي للمرة الثانية ويخفض الفائدة؟ خبير يكشف تأثيره على مصر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 7 نوفمبر 2024 12:35 مساءً - الفيدرالي الأمريكي، من المنتظر أن يقوم الفيدرالي الأمريكي بعقد اجتماع مهم، مساء اليوم الخميس، ليناقش أسعار الفائدة للفترة المقبلة، فما هي أبرز التوقعات والسيناريوهات وتأثير قرار اليوم على الاقتصاد المصري، فهل يفعلها جيروم باول للمرة الثانية على التوالي، كما توقع خبراء الاقتصاد وسوق المال بأن يخفض الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة مساء اليوم؟.

اقرأ التالى: الفيدرالي الأمريكي يحسم سعر الفائدة في أول اجتماع بعد فوز ترامب

 

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أول اجتماع بعد فوز ترامب

يكتم العالم أنفاسه ترقبًا لقرار الاحتياطي الفيدرالي مساء اليوم، فيما يتعلق بحسم سعر الفائدة على الدولار في اجتماعه قبل الأخير خلال العام الجاري. 

تحول كبير في السياسة النقدية الأمريكية.. ما تأثير القرار على مصر؟

ومن جانبه، قال الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إنه في حالة صدور قرار من الفيدرالي الأمريكي بخفض سعر الفائدة، فهذا يمثل تحولا كبيرا في السياسة النقدية الأمريكية، ومن المتوقع أن تكون له آثار واسعة على الاقتصاد العالمي، وبالنسبة لمصر سيكون له تأثير إيجابي كبير، بالإضافة إلى زيادة في التدفقات الاستثمارية الأجنبية، كما ستنخفض تكلفة الديون، ويحدث تحسنا في سعر صرف الجنيه، وبالتالي ستنخفض أسعار السلع والخدمات في المستقبل.

 

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تراجع الدولار عالميًا سيؤدي لانخفاض الضغوط على الجنيه المصري

وأضاف الإدريسي قائلا: تراجع الدولار عالميًا سيؤدي لانخفاض الضغوط على الجنيه المصري، وهذا سيساهم في تعزيز قيمته أمام الدولار، والتحسن في سعر الصرف سيؤدي إلى تقليل تكلفة الواردات، كما سيساعد على خفض معدلات التضخم في السوق المحلية.

وأضاف أن قرار التخفيض سيدفع المستثمرين الأجانب لبدائل في أسواق ناشئة مثل مصر لتدشين شركات واستثمارات جديدة، وهذا سيكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد المصري وسيسهم في تعزيز احتياطات النقد الأجنبي.

 
ترقب لقرار الفيدرالي الأمريكي اليوم 

جدير بالذكر يأتي اجتماع الفيدرالي اليوم بعد أن فاز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية أمس من أول جولة ضد منافسته كامالا هاريس والمعروف عن ترامب معاداته لأسعار الفائدة المرتفعة لآثارها على زيادة العبء على الشركات.
اقرأ التالي: بعد فوز ترامب.. تغييرات عميقة تنتظر الاقتصاد العالمي.. سر استراتيجية ماجنوميكس وإعادة الإصلاح الأمريكي.. وخبراء يكشفون الأسهم الذهبية في الفترة المقبلة

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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