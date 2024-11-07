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التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية اليوم الخميس 7 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

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التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية اليوم الخميس 7 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية اليوم الخميس 7 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 7 نوفمبر 2024 10:36 صباحاً - التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية، ارتفعت معظم مؤشرات البورصة المصرية في بداية تداولات جلسة اليوم الخميس الموافق 7 نوفمبر 2024.

حركة المؤشرات بجلسة اليوم الخميس 7 نوفمبر 2024

  • صعد  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 31.045 نقطة.
  • وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.88% ليغلق عند مستوى 38507 نقطة.
  • وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.08% ليغلق عند مستوى 8203 نقاط.
  • وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.16% ليغلق عند مستوى 11445 نقطة.
  • وصعد  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.01% ليغلق عند مستوى 3206 نقطة.

 

المؤشر الثلاثينى - كلمتك 
المؤشر الثلاثينى، كلمتك 

 

التحليل الفني للمؤشر الرئيسي EGX30 

 على الرسم البياني اليومي، افتتح المؤشر جلسة اليوم على وتيرة ايجابية، حيث شهد ارتفاعا عند المستوى 31.045 نقطة بعد محاولات لاختراق مستوى المقاومة الثانوي والذي يكمن عند 32000 نقطة، وهو المستوى الذي إذا تم تخطيه يؤهل المؤشر إلى اختراق المقاومة التالية للمؤشر عند 35000 نقطة بحركة التداولات والتي تعد الأكثر أهمية للمؤشر الرئيسي. 

 

المؤشر السبعينى - كلمتك 
المؤشر السبعينى، كلمتك 

 

التحليل الفني لمؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 

 على الرسم البياني اليومي، افتتح المؤشر السبعيني جلسة اليوم على وتيرة ايجابية، حيث شهد ارتفاعا عند المستوى 8203 نقطة، بعد محاولة اختبار مستويات صاعدة قرب القمة الرئيسية المتكونة عند 9000 نقطة بحركة التعاملات، وهو المستوى الذي يحتاج المؤشر إلى اختراقه ليؤكد الاتجاه الصاعد الحالي، وليؤهله إلى تسجيل المزيد من المستويات القياسية قرب المستويات التالية 9000و9500  و10000 نقطة من منظور قصير الأجل. 

 

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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