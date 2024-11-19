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باستثناء الرومي، ارتفاع أسعار الجبن في الأسواق - أخبار كلمتك

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باستثناء الرومي، ارتفاع أسعار الجبن في الأسواق - أخبار كلمتك

باستثناء الرومي، ارتفاع أسعار الجبن في الأسواق - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 12:08 صباحاً - أسعار الجبن في الأسواق، سجلت أسعار الجبن تباينًا ملحوظًا في الأسواق، إذ ارتفع سعر جميع أنواع الجبن مقابل انخفاض الرومي.

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أسعار الجبن في الأسواق، كلمتك

أسعار الجبن بأنواعها في الأسواق وأبرز التحركات السعرية لها 

«كلمتك» تستعرض أسعار الجبن بأنواعها في الأسواق، وأبرز التحركات السعرية لها؛ وتشمل سعر الجبن الأبيض، سعر الجبن جودا، سعر الجبن الرومي، سعر الجبن الفلمنك، سعر الجبن الشيدر؛ وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية؛ في السطور الآتية:

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أسعار الجبن في الأسواق، كلمتك

ارتفاع أسعار الجبن الأبيض في الأسواق

وارتفعت أسعار الجبن الأبيض «أصناف متعددة» بنحو 1.5 جنيه عن سعرها السابق في الكيلو وفقًا للبوابة الحكومية، ليبلغ متوسط سعر الجبن الأبيض نحو 133 جنيهًا للكيلو، لتتراوح أسعار كيلو الجبن الأبيض من 75 جنيهًا إلى 200 جنيه.

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أسعار الجبن في الأسواق، كلمتك

ارتفاع أسعار الجبنة جودا في الأسواق

فيما ارتفعت أسعار الجبنة جودا بنحو 7 جنيهات عن سعرها السابق في الكيلو وفقًا للبوابة الحكومية، ليبلغ متوسط سعر الجبنة جودا نحو 465 جنيهًا للكيلو، لتتراوح أسعار كيلو الجبنة جودا من 280 جنيهًا إلى 600 جنيه.

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أسعار الجبن في الأسواق، كلمتك

 ارتفاع أسعار الجبنة الفلمنك في الأسواق

وارتفعت أسعار الجبنة فلمنك بنحو 18.5 جنيه عن سعرها السابق في الكيلو وفقًا للبوابة الحكومية، ليبلغ متوسط سعر الجبنة الفلمنك نحو 512.2 جنيه للكيلو، لتتراوح أسعار كيلو جبنة فلمنك من 350 جنيها إلى 650 جنيهًا.

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أسعار الجبن في الأسواق، كلمتك

انخفاض أسعار الجبن الرومي في الأسواق

فيما انخفضت أسعار الجبن الرومي بنحو 5 جنيهات عن سعرها السابق في الكيلو وفقًا للبوابة الحكومية، ليبلغ متوسط سعر الجبن الرومي نحو 253.8 جنيه للكيلو، لتتراوح أسعار كيلو الجبن الرومي من 200 جنيه إلى 320 جنيهًا.

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أسعار الجبن في الأسواق، كلمتك

أسعار الجبنة البيضاء ثلاجة في الأسواق

وارتفعت أسعار الجبنة البيضاء ثلاجة وفقًا للبوابة الحكومية ارتفاعًا طفيفًا يقدر بـ 50 قرشًا، ليبلغ متوسط سعر الجبنة بيضاء ثلاجة نحو 130.8 جنيه للكيلو، لتتراوح أسعار كيلو الجبنة بيضاء ثلاجة من 90 جنيها إلى 180 جنيهًا.

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أسعار الجبن في الأسواق، كلمتك

ارتفاع أسعار الجبنة البيضاء إسطنبولي في الأسواق

وارتفعت أسعار الجبنة البيضاء اسطنبولي ارتفاعًا طفيفًا مقارنة بسعرها السابق في الكيلو وفقًا للبوابة الحكومية يقدر بـ 50 قرشًا، ليبلغ متوسط سعر الجبنة بيضاء إسطنبولي نحو 151.5 جنيه للكيلو، لتتراوح أسعار كيلو الجبنة بيضاء إسطنبولي من 64 جنيهًا إلى 200 جنيه.

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أسعار الجبن في الأسواق، كلمتك

ارتفاع أسعار الجبنة الشيدر في الأسواق

وارتفعت أسعار الجبنة الشيدر بنحو 13 جنيهًا عن سعرها السابق في الكيلو وفقًا للبوابة الحكومية، ليبلغ متوسط سعر الجبنة الشيدر نحو 286 جنيهًا للكيلو، لتتراوح أسعار كيلو الجبنة الشيدر من 85 جنيهًا إلى 550 جنيهًا.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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