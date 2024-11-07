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الفيدرالي الأمريكي يحسم اليوم أسعار الفائدة وسط ترقب عالمي - أخبار كلمتك

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الفيدرالي الأمريكي يحسم اليوم أسعار الفائدة وسط ترقب عالمي - أخبار كلمتك

الفيدرالي الأمريكي يحسم اليوم أسعار الفائدة وسط ترقب عالمي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 7 نوفمبر 2024 01:38 صباحاً - يحسم الفيدرالي الأمريكي اجتماعه اليوم الخميس لحسم أسعار الفائدة الجديدة والتي تشير الكثير من التوقعات إلى تخفيضها.

ويأتي اجتماع الفيدرالي الأمريكي عقب ساعات من فوز دونالد ترامب برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية.

وتترقب الكثير من الأسواق المحلية والعالمية اجتماعات الفيدرالى الأمريكى المتبقية من العام الجاري لحسم الفوائد والتي من شأنها الثاثير بصورة مباشرة عليها.

 

تصريحات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي 

قال "رافائيل بوستيك" رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، إنه توقع خفض الفائدة 25 نقطة أساس خلال الفترة المتبقية من عام 2024 في التقرير الأخير لتوقعات صناع السياسة النقدية بالمركزي الأمريكي عقب اجتماع سبتمبر.


وأوضح "بوستيك" فى تصريحات له، أن توقعات أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة كانت متباينة، فمنهم من توقع خفض الفائدة 50 نقطة على مدار الاجتماعين المتبقيين هذا العام، وكانت هناك توقعات أعلى وأقل من ذلك.

لكن متوسط التقديرات كان خفضًا إجماليًا قدره 50 نقطة -25 نقطة في كل من اجتماعي نوفمبر وديسمبر- وأن توقعاته هو ليست حتمية، وقابلة للتغيير اعتمادًا على بيانات التضخم وسوق العمل، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".

 

تخفيض أسعار الفائدة الامريكية

خفّض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة 50 نقطة أساس في اجتماع سبتمبر الماضي وللمرة الأولى منذ بدء دورة التشديد النقدي الحالية، ومن المتوقع أن يواصل جهود التيسير على مدار الربع الأخير من العام الجاري، وكذلك في عام 2025.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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