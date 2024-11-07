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خبير اقتصادي يكشف حقيقة حرب تجارية سيشهدها العالم بعد فوز ترامب بالرئاسة - أخبار كلمتك

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خبير اقتصادي يكشف حقيقة حرب تجارية سيشهدها العالم بعد فوز ترامب بالرئاسة - أخبار كلمتك

خبير اقتصادي يكشف حقيقة حرب تجارية سيشهدها العالم بعد فوز ترامب بالرئاسة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 7 نوفمبر 2024 12:09 صباحاً - قال الدكتور نهاد إسماعيل، الخبير الاقتصادي، إن دونالد ترامب لديه أجندة بعضها إيجابي وبعضها ستكون لها آثار سلبية، فهو يقدم وعودًا مثل تخفيف الضرائب ورفع المعونات للعاطلين عن العمل، كذلك تحفيز الشركات لكي ترتفع أسهمها وتتوسع في التجارة العالمية.

 

الجانب السلبي لترامب

وأضاف: الجانب السلبي لـترامب الذي يؤذي المستهلك والشركات الأمريكية والمزارعين بشكل خاص متعلق بالسياسة الحمائية أي فرض الجمارك على كل الاستيراد الذي سيتأتي من كل مكان، وبناء على ذلك سترتفع الأسعار، وزيادة التضخم.

 

خسائر في الاقتصاد العالمي

وأضاف خلال برنامج «مصر جديدة»، مع الإعلامية إنجي أنور، المذاع على قناة etc، أنه هناك توقعات أن تكون هناك خسائر في الاقتصاد العالمي تقريًبا بنسبة ١.٦٪؜ بحلول عام ٢٠٢٦، كما أن على بنوك العالم أن تراقب وتأخذ اللازم لحماية الميزان التجاري، كما على دونالد ترامب أن يكون حريصًا على ألا يؤذي المستورد الأمريكي.

 

حرب تجارية عالمية

وأوضح: أن الشركات الناشئة التي تصدر إلى الولايات المتحدة الأمريكية سوف تخسر بعد فوز دونالد ترامب بالرئاسة الأمريكية، كما ستكون هناك كوارث اقتصادية، كما لو هناك ردود فعل انتقامية فيسكون هناك حرب تجارية عالمية.

 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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