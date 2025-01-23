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للمرة الأولى منذ 15 عاما، وصول وزير الخارجية السعودي إلى لبنان - أخبار كلمتك

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للمرة الأولى منذ 15 عاما، وصول وزير الخارجية السعودي إلى لبنان - أخبار كلمتك

للمرة الأولى منذ 15 عاما، وصول وزير الخارجية السعودي إلى لبنان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 23 يناير 2025 05:15 مساءً - للمرة الأولى منذ 15 عاما، وصل وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الخميس، إلى العاصمة اللبنانية "بيروت" في زيارة رسمية إلى لبنان.

وزير خارجية السعودية يجري زيارة إلى لبنان

وتأتي زيارة وزير الخارجية السعودي، وهي الأولى من نوعها على صعيد وزراء الخارجية منذ 15 عامًا، وسط تحولات سياسية كبيرة في لبنان، منذ الضربات التي وجهتها إسرائيل لـ "حزب الله"، وعقب انتخاب رئيس البلاد الجديد جوزيف عون، ومشاورات جارية لتشكيل حكومة.

وزير خارجية السعودية يتلقى الرئيس اللبناني جوزيف عون

والتقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، بالرئيس اللبناني الجديد جوزيف عون، ورئيس الوزراء المكلف نواف سلام.

واستقبله على  وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، عبدالله بو حبيب، وسفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان وليد بخاري مع وفد من السفارة،  إضافة إلى المدير العام لوزارة الخارجية اللبنانية السفير هاني  الشميطلي ومدير المراسم في الوزارة  السيد أسامة خشاب.

وتولى عون وسلام منصبيهما هذا الشهر، مما يمثل بداية لمرحلة جديدة في بلد غارق في أزمة مالية منذ عام 2019، ويواجه الآن فاتورة إعادة إعمار بمليارات الدولارات.

وقال الأمير فيصل بن فرحان في حديثه بالمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، الثلاثاء الماضي، إن السعودية تعتبر انتخاب رئيس لبناني بعد فراغ دام أكثر من عامين شيئًا إيجابيًا للغاية.

 

وأعرب حينها وزير الخارجية السعودي، عن أمله في تشكيل حكومة لبنانية جديدة "في المستقبل غير البعيد".

 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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