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صحف عبرية تكشف سر مماطلة نتنياهو في الانسحاب من لبنان - أخبار كلمتك

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صحف عبرية تكشف سر مماطلة نتنياهو في الانسحاب من لبنان - أخبار كلمتك

صحف عبرية تكشف سر مماطلة نتنياهو في الانسحاب من لبنان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 23 يناير 2025 04:55 مساءً - ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، في تقرير لها اليوم الخميس، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يحاول تأخير تنفيذ الانسحاب من لبنان، بسبب ضغوط وزير المالية بتسلئيل سموتريتش وإصراره على البقاء داخل الأراضي اللبنانية.

وزير المالية الإسرائيلي يحاول تأخير تنفيذ الانسحاب من لبنان 

ومن المقرر أن يجتمع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر، اليوم الخميس، لبحث إبقاء جزء من قوات جيش الاحــتلال بجنوب لبنان.

وأفادت صحيفة «هآرتس»، العبرية، نقلا عن مصدر مطلع، بأن دولة الاحتلال طلبت من واشنطن السماح بتمديد مهلة سحب قواتها من جنوب ‎لبنان 30 يوما.

 وفي السياق ذاته كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم، أن إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، تضغط على إسرائيل لتنفيذ الانسحاب من جنوب لبنان بحلول يوم الأحد طبقا لبنود الاتفاق.

ترامب يضغط على نتنياهو للانسحاب من جنوب لبنان

 ووفق صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" فى نسخته الإنجليزية، إن إدارة ترامب، تضغط على الجانب الإسرائيلي لتنفيذ الانسحاب من حدود لبنان وتريد الانتهاء منه بحلول يوم الأحد المقبل، وفقًا لشروط اتفاق وقف إطلاق النار المتفق عليها بين البلدين.

فيما قال جيش الاحتلال  الإسرائيلي، اليوم الخميس، إن عملياته بجنوب لبنان تتم وفقا للتفاهمات مع الحفاظ على شروط وقف النار.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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