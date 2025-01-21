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أول تعليق من كوريا الجنوبية بعد وصف ترامب لجارتها الشمالية بـ القوة النووية - أخبار كلمتك

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أول تعليق من كوريا الجنوبية بعد وصف ترامب لجارتها الشمالية بـ القوة النووية - أخبار كلمتك

أول تعليق من كوريا الجنوبية بعد وصف ترامب لجارتها الشمالية بـ القوة النووية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 21 يناير 2025 10:05 صباحاً -  بعد أن وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كوريا الشمالية بـ"القوة النووية"، قالت كوريا الجنوبية إنها ستواصل الضغط من أجل نزع السلاح النووي من بيونج يانج.

 

تصريحات ترامب بعد مراسم التنصيب

 وأدلى ترامب بهذه التصريحات للصحفيين بعد وقت قصير من مراسم تنصيبه في واشنطن أمس الاثنين، مشيرا إلى أنه والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون "كانا على وفاق تام".

وعندما سئلت عن تعليقات ترامب، قالت وزارة الدفاع في سيئول إن الحكومة "ستواصل السعي إلى نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية والعمل بشكل وثيق مع المجتمع الدولي نحو تحقيق هذا الهدف".

وقال المتحدث باسم الوزارة جون ها كيو في إفادة صحفية "يجب السعي باستمرار إلى نزع السلاح النووي ليس فقط في شبه الجزيرة الكورية ولكن أيضا في كوريا الشمالية كشرط أساسي للسلام والاستقرار الدائمين في العالم".

وأوضح مسؤول في وزارة الوحدة الكورية الجنوبية المسؤولة عن العلاقات بين الكوريتين بشكل منفصل إن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة حافظتا على موقف "موحد بشأن نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية".

 

نزع السلاح النووي بالكامل من كوريا الشمالية

وأضاف المسؤول للصحفيين "حافظت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة على موقف حازم وموحد بشأن هدف نزع السلاح النووي بالكامل من كوريا الشمالية، وستنشئ الحكومة نظام تعاون وثيق مع الإدارة الأمريكية الجديدة".

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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