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بوتين: نعطي أهمية كبيرة لتعزيز العلاقات مع إيران - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الجمعة 17 يناير 2025 05:10 مساءً - قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، إن وقف إطلاق النار في غزة يسمح للفلسطينيين بأن يحتضنوا أحباءهم بعد الإفراج عنهم.

بوتين: نعطي أهمية كبيرة لتعزيز العلاقات مع إيران

 وتابع: ندعو إلى عدم إضعاف الجهود الرامية إلى تحقيق تسوية كاملة في فلسطين بما في ذلك إنشاء دولة مستقلة.

وأوضح  الرئيس الروسي: نعطي أهمية كبيرة لتعزيز العلاقات مع إيران في المستقبل، مشيرا إلى أن الاتفاقية مع إيران تعطي قفزة نوعية للعلاقات بين البلدين.

العلاقات الروسية الايرانية

وأضاف الرئيس الروسي، أن المباحثات مع الرئيس الإيراني كانت بناءة ومثمرة وتناولت العلاقات الثنائية والشئون الإقليمية، مشيرا إلى أن هناك توافق بين روسيا وإيران بشأن الملفات الخارجية.

واستكمل بوتين أن روسيا ملتزمة بحل شامل للأوضاع في سوريا واحترام سيادتها ووحدة أراضيها، وأن السوريين هم من يجب أن يقرروا مصيرهم ومستقبلهم، مؤكدا أن  ما يهم روسيا وإيران هو تحقيق السلام في الإقليم.

 

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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