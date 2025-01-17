بوتين: نعطي أهمية كبيرة لتعزيز العلاقات مع إيران - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 17 يناير 2025 05:10 مساءً - قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، إن وقف إطلاق النار في غزة يسمح للفلسطينيين بأن يحتضنوا أحباءهم بعد الإفراج عنهم.

بوتين: نعطي أهمية كبيرة لتعزيز العلاقات مع إيران

وتابع: ندعو إلى عدم إضعاف الجهود الرامية إلى تحقيق تسوية كاملة في فلسطين بما في ذلك إنشاء دولة مستقلة.

وأوضح الرئيس الروسي: نعطي أهمية كبيرة لتعزيز العلاقات مع إيران في المستقبل، مشيرا إلى أن الاتفاقية مع إيران تعطي قفزة نوعية للعلاقات بين البلدين.

العلاقات الروسية الايرانية

وأضاف الرئيس الروسي، أن المباحثات مع الرئيس الإيراني كانت بناءة ومثمرة وتناولت العلاقات الثنائية والشئون الإقليمية، مشيرا إلى أن هناك توافق بين روسيا وإيران بشأن الملفات الخارجية.

واستكمل بوتين أن روسيا ملتزمة بحل شامل للأوضاع في سوريا واحترام سيادتها ووحدة أراضيها، وأن السوريين هم من يجب أن يقرروا مصيرهم ومستقبلهم، مؤكدا أن ما يهم روسيا وإيران هو تحقيق السلام في الإقليم.

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