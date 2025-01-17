قبل حفل تنصيبه، الرئيس الصيني يجري اتصالا هاتفيا مع ترامب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 17 يناير 2025 05:10 مساءً - ذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، في تقرير لها اليوم الجمعة، أن الرئيس الصيني شي جين بينج، أجرى محادثة هاتفية مع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.

ترامب وشي يجريان محادثة هاتفية

وقالت الوكالة الصينية في تقريرها إن "شي جين أجرى محادثة هاتفية مع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب اليوم الجمعة".

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، قالت وزارة الخارجية الصينية إن نائب الرئيس هان تشنغ سيحضر حفل تنصيب ترامب.

حرب تجارية بين الصين وأمريكا

وفي نوفمبر الماضي، قال الرئيس الصيني خلال اجتماع مع الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، إن الصين مستعدة للعمل مع الإدارة الأمريكية الجديدة.

وأكد شي أن بكين تظل ملتزمة بالحفاظ على علاقات "صحية ومستقرة" مع واشنطن.

ويذكر أن الفترة الرئاسية السابقة لترامب اتسمت بـ"حرب تجارية" مع بكين، آخر مستجداتها كانت تهديدات أمريكية برفع الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم والسيارات الكهربائية الصينية.

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