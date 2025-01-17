السيسي يصل أرض الوطن عقب زيارة لـ أبو ظبي ولقاء بن زايد - أخبار كلمتك

السيسي يصل أرض الوطن عقب زيارة لـ أبو ظبي ولقاء بن زايد - أخبار كلمتك

حديث حوثي بشأن هذا الأمر - أخبار كلمتك

حديث حوثي بشأن هذا الأمر - أخبار كلمتك

برقم الجلوس.. ظهور نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2025 في المدارس - أخبار كلمتك

برقم الجلوس.. ظهور نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2025 في المدارس - أخبار كلمتك

بنموذج أسئلة واحد.. تفاصيل امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 - أخبار كلمتك

بنموذج أسئلة واحد.. تفاصيل امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - قبل عرضه.. دعاء حكم تكشف تفاصيل شخصيتها في مسلسل «صفحة بيضا» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - قبل عرضه.. دعاء حكم تكشف تفاصيل شخصيتها في مسلسل «صفحة بيضا» - أخبار كلمتك

الحساب الرسمي لـ "فيفا" يستعرض صورا لكأس العالم للأندية (صور) - أخبار كلمتك

الحساب الرسمي لـ "فيفا" يستعرض صورا لكأس العالم للأندية (صور) - أخبار كلمتك

الزمالك يعلن إصابة عبد الله السعيد - أخبار كلمتك

الزمالك يعلن إصابة عبد الله السعيد - أخبار كلمتك

غرائب وطرائف دوري السيدات، احتساب هدف لـ مسار لم يدخل مرمى الزمالك (فيديو) - أخبار كلمتك

غرائب وطرائف دوري السيدات، احتساب هدف لـ مسار لم يدخل مرمى الزمالك (فيديو) - أخبار كلمتك

ترامب يبحث قضايا عدة في مقدمتها التجارة مع نظيره الصيني - أخبار كلمتك

ترامب يبحث قضايا عدة في مقدمتها التجارة مع نظيره الصيني - أخبار كلمتك

صفارات الإنذار تدوي في مستوطنة نير عام بغلاف غزة - أخبار كلمتك

صفارات الإنذار تدوي في مستوطنة نير عام بغلاف غزة - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار العالم

بوتين وبزشكيان يوقعان اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة بين روسيا وإيران - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 17 يناير 2025 04:50 مساءً -  وقع الرئيسان الروسي والإيراني فلاديمير بوتين ومسعود بزشكيان اليوم الجمعة في العاصمة الروسية موسكو، على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.

 

بوتين وبزشكيان يوقعان اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة بين روسيا وإيران

 ومن المتوقع أن تأخذ الاتفاقية الجديدة العلاقات بين موسكو وطهران إلى مستوى جديد، فهي تعزز مكانتهما كشريكين استراتيجيين. 

كما تضع إطارا قانونيا لمواصلة تطوير التعاون على المدى الطويل بين البلدين.

وبحسب مسؤولين من البلدين، فإن الاتفاقية تغطي جميع المجالات، بما في ذلك الدفاع ومكافحة الإرهاب والطاقة والمالية والنقل والصناعة والزراعة والثقافة والعلوم والتكنولوجيا. 

 

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة وصل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، إلى العاصمة الروسية موسكو، في زيارة عمل يلتقي خلالها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ويبحث معه العلاقات الثنائية والتعاون المشترك والتطورات الإقليمية والدولية.

 

وتهدف الزيارة إلى توقيع اتفاقية استراتيجية شاملة بين روسيا وإيران تتضمن 47 مادة تغطي جميع مجالات العلاقات الثنائية.

 

التحالف بين روسيا وإيران

 وفي السنوات الأخيرة، توطّد التحالف القائم بين روسيا وإيران الخاضعتين لعقوبات دولية تقيّد مبادلاتهما في ظلّ تنامي المواجهة مع الولايات المتحدة والأوروبيين.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

إخترنا لك

قائد القيادة المركزية للجيش الأمريكي يزور سوريا لتقييم الوضع - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق