السيسي يصل أرض الوطن عقب زيارة لـ أبو ظبي ولقاء بن زايد - أخبار كلمتك

السيسي يصل أرض الوطن عقب زيارة لـ أبو ظبي ولقاء بن زايد - أخبار كلمتك

حديث حوثي بشأن هذا الأمر - أخبار كلمتك

حديث حوثي بشأن هذا الأمر - أخبار كلمتك

برقم الجلوس.. ظهور نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2025 في المدارس - أخبار كلمتك

برقم الجلوس.. ظهور نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2025 في المدارس - أخبار كلمتك

بنموذج أسئلة واحد.. تفاصيل امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 - أخبار كلمتك

بنموذج أسئلة واحد.. تفاصيل امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - قبل عرضه.. دعاء حكم تكشف تفاصيل شخصيتها في مسلسل «صفحة بيضا» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - قبل عرضه.. دعاء حكم تكشف تفاصيل شخصيتها في مسلسل «صفحة بيضا» - أخبار كلمتك

الحساب الرسمي لـ "فيفا" يستعرض صورا لكأس العالم للأندية (صور) - أخبار كلمتك

الحساب الرسمي لـ "فيفا" يستعرض صورا لكأس العالم للأندية (صور) - أخبار كلمتك

الزمالك يعلن إصابة عبد الله السعيد - أخبار كلمتك

الزمالك يعلن إصابة عبد الله السعيد - أخبار كلمتك

غرائب وطرائف دوري السيدات، احتساب هدف لـ مسار لم يدخل مرمى الزمالك (فيديو) - أخبار كلمتك

غرائب وطرائف دوري السيدات، احتساب هدف لـ مسار لم يدخل مرمى الزمالك (فيديو) - أخبار كلمتك

ترامب يبحث قضايا عدة في مقدمتها التجارة مع نظيره الصيني - أخبار كلمتك

ترامب يبحث قضايا عدة في مقدمتها التجارة مع نظيره الصيني - أخبار كلمتك

صفارات الإنذار تدوي في مستوطنة نير عام بغلاف غزة - أخبار كلمتك

صفارات الإنذار تدوي في مستوطنة نير عام بغلاف غزة - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار العالم

نيويورك تايمز: أمريكا ترسل مخابراتها إلى أوكرانيا للمساعدة في صنع طائرات مسيرة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 17 يناير 2025 05:30 مساءً - ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، في تقرير لها اليوم الجمعة، نقلا عن مسئولين أمريكيين، أن الولايات المتحدة أرسلت ضباطا من مخابراتها إلى أوكرانيا، للمساعدة في صناعة الطائرات بدون طيار.

 الولايات المتحدة ترسل مخابراتها إلى أوكرانيا
 

وجاء في مقال الصحيفة الأمريكية، أن الولايات المتحدة أنفقت أموالا طائلة، بلغت 1.5 مليار دولار، أرسلت إلى كييف في سبتمبر الماضي، لتعزيز إنتاج الطائرات بدون طيار في أوكرانيا، كما أرسلت واشنطن ضباط مخابرات أيضا إلى هناك للمساعدة في إنشاء برنامجها الخاص.

الهجمات الأوكرانية على روسيا 

ونقلت "نيويورك تايمز" عن مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان، أن واشنطن بدأت في دعم إنشاء برنامج للطائرات بدون طيار في أوكرانيا في أواخر 2022، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة كثفت من مساعداتها قبل الهجوم المضاد الذي شنته القوات الأوكرانية في 2023، كما ضاعفت دعمها في مجال الطائرات المسيرة.

وخلصت الصحيفة إلى أن الولايات المتحدة ساعدت القوات المسلحة الأوكرانية في تطوير جيل جديد من الطائرات بدون طيار.

يذكر أن القوات الأوكرانية تشن، بشكل يومي، هجمات بآلاف الطائرات المسيرة على الأراضي الروسية، حتى الواقعة منها خارج منطقة العملية العسكرية الروسية، وتهاجم بها أهدافا مدنية ومباني سكنية وبنى تحتية، وتوقع الخسائر البشرية والمادية.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

وزير الخارجية يناقش مع نظيره الإيطالي تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق