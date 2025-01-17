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المغرب يشيد بالتقدم في اتفاق وقف إطلاق النار في غزة - أخبار كلمتك

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المغرب يشيد بالتقدم في اتفاق وقف إطلاق النار في غزة - أخبار كلمتك

المغرب يشيد بالتقدم في اتفاق وقف إطلاق النار في غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 17 يناير 2025 09:50 مساءً - أكدت الخارجية المغربية في بيان لها، اليوم الجمعة، أن المغرب وعلى بعد يومين من دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ، يشيد بالتقدم المحرز في  وقف القتال والهجمات على المدنيين التي اندلعت منذ 7 أكتوبر 2023.

 المغرب يشيد بالتقدم المحرز في أفق وقف إطلاق النار في غزة

وأضاف البيان، أن المملكة المغربية، التي يرأس عاهلها الملك محمد السادس، لجنة القدس التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، تدعو الطرفين، الفلسطيني والإسرائيلي، إلى إعطاء فرصة للسلام والتحلي بالتزام صادق وبناء، بعيدا عن الاعتبارات الظرفية أو المصلحية.


وأعربت المملكة، وفق البيان، عن أملها في أن يتم احترام اتفاق وقف إطلاق النار بشكل كامل، وأن يمكن من وقف الهجمات ضد المدنيين، وعودة النازحين والولوج السلس وبكميات كافية للمساعدة الإنسانية.

تجنب الخروج من أزمة للدخول في أزمة أخرى


كما أشار  البيان إلى ما سبق وأن أكده العاهل المغربي في الرسالة الملكية التي وجهها للقمة العربية الأخيرة، والتي أوضح فيها أنه من الضروري تجنب الخروج من أزمة للدخول في أزمة أخرى، وهو ما يرتبط، حسب البلاغ المذكور، بكون اتفاق وقف إطلاق النار من شأنه أن يفتح الطريق أمام مسلسل حقيقي للسلام، يمكن من إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش جنبا إلى جنب في سلام مع إسرائيل.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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