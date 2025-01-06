الرياضة - 05:21 - أسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم.. الأربعاء 8 - 1 - 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:21 - أسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم.. الأربعاء 8 - 1 - 2025 - أخبار كلمتك

جثمان الرئيس الأمريكي الأسبق كارتر يصل إلى الكونجرس قبل مراسم التشييع - أخبار كلمتك

جثمان الرئيس الأمريكي الأسبق كارتر يصل إلى الكونجرس قبل مراسم التشييع - أخبار كلمتك

ارتفاع أسعار النفط بدعم من انخفاض إمدادات "أوبك" وبيانات الوظائف الأمريكية - أخبار كلمتك

ارتفاع أسعار النفط بدعم من انخفاض إمدادات "أوبك" وبيانات الوظائف الأمريكية - أخبار كلمتك

دبلوماسي: أمريكا تقود تحركات قوية لدعم القيادة السورية الجديدة - أخبار كلمتك

دبلوماسي: أمريكا تقود تحركات قوية لدعم القيادة السورية الجديدة - أخبار كلمتك

بعد مقتل 3 جنود، كم تبلغ خسائر جيش الاحتلال في غزة؟ - أخبار كلمتك

بعد مقتل 3 جنود، كم تبلغ خسائر جيش الاحتلال في غزة؟ - أخبار كلمتك

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور، الكاكا تسجل 35 جنيها والكانتلوب يبدأ من 9 جنيهات - أخبار كلمتك

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور، الكاكا تسجل 35 جنيها والكانتلوب يبدأ من 9 جنيهات - أخبار كلمتك

تصوير مشاهد تجمع بين ميمي جمال وفيفي عبده في العتاولة 2 - أخبار كلمتك

تصوير مشاهد تجمع بين ميمي جمال وفيفي عبده في العتاولة 2 - أخبار كلمتك

مروان موسى وإسلام كابونجا في برنامج "ريد بل مزيكا صالونات" - أخبار كلمتك

مروان موسى وإسلام كابونجا في برنامج "ريد بل مزيكا صالونات" - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:01 - حديد عز بـ 38800 جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 8 - 1 - 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:01 - حديد عز بـ 38800 جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 8 - 1 - 2025 - أخبار كلمتك

وفاة والدة مدير مستشفى كمال عدوان المعتقل بسكتة قلبية - أخبار كلمتك

وفاة والدة مدير مستشفى كمال عدوان المعتقل بسكتة قلبية - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار العالم

المبعوث الأمريكى يؤكد انسحاب الاحتلال من الناقورة والجيش اللبناني ينتشر بالمنطقة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
المبعوث الأمريكى يؤكد انسحاب الاحتلال من الناقورة والجيش اللبناني ينتشر بالمنطقة - أخبار كلمتك

المبعوث الأمريكى يؤكد انسحاب الاحتلال من الناقورة والجيش اللبناني ينتشر بالمنطقة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 6 يناير 2025 07:31 مساءً - أشار المبعوث الأمريكى إلى لبنان آموس هوكشتاين، اليوم، إلى أنه قبل بدء اجتماع اللجنة الخماسية المعنية بمراقبة وقف إطلاق النار، بدأ الجيش الإسرائيلي بالانسحاب من بلدة الناقورة ومعظم القطاع الغربي، والانسحابات ستستمر.

آموس هوكشتاين يعلن انسحاب الاحتلال من الناقورة

ولفت آموس هوكشتاين، بعد لقائه رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، إلى أن تنفيذ الاتفاق في جنوب لبنان ليست مهمة سهلة، وملتزمون بدعم الجيش اللبناني. وقال "أجريت مباحثات جيدة للغاية مع بري، وأشكره على تعاونه الدائم".

وكانت هيئة البث الإسرائيلية، قالت في وقت سابق من اليوم، أن "الجيش انسحب من القطاع الغربي في جنوب لبنان تمهيدًا لانتشار الجيش اللبناني"، مشيرة إلى أن "جيش الاحتلال الإسرائيلي انسحب من القطاع الغربي من الجنوب اللبناني، بما يشمل الناقورة ومحيطها".

الجيش اللبناني يبدأ التمركز فى بلدة الناقورة 

من جهتها أعلنت قيادة الجيش اللبناني مديرية التوجيه في بيان، بانه تمركزت وحدات الجيش حول بلدة الناقورة، وبدأت الانتشار فيها بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل"، وبالتزامن مع انعقاد اجتماع اللجنة الخماسية للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار (Mechanism) في رأس الناقورة في حضور كبير مستشاري الرئيس الأميركي جو بايدن، السيد آموس هوكشتين، وذلك بموازاة انسحاب العدو الإسرائيلي من البلدة.

ولفت البيان، إلى انه سوف يُستكمل الانتشار خلال المرحلة المقبلة، وستُجري الوحدات المختصة مسحًا هندسيًّا للبلدة بهدف إزالة الذخائر غير المنفجرة. لذا تدعو قيادة الجيش المواطنين إلى عدم الاقتراب من المنطقة والالتزام بتعليمات الوحدات العسكرية إلى حين انتهاء الانتشار.

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

إخترنا لك

كله بالذكاء الاصطناعي، الشرطة الأمريكية تكشف مفاجأة عن مفجر سيارة تسلا أمام فندق ترامب - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق