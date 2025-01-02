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ترامب: بايدن أسوأ رئيس في تاريخنا وكارثة حلت على أمريكا - أخبار كلمتك

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ترامب: بايدن أسوأ رئيس في تاريخنا وكارثة حلت على أمريكا - أخبار كلمتك

ترامب: بايدن أسوأ رئيس في تاريخنا وكارثة حلت على أمريكا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 2 يناير 2025 11:30 مساءً - وصف الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، اليوم الخميس، الفترة الرئاسية للرئيس المنتهية ولايته جو بايدن، بأنها "كارثة بالمطلق" حلت على الولايات المتحدة.

 

ترامب ينتقد إدارة بايدن 

وفي تغريدة له على  منصة “تروس سوشيال ” قال ترامب: "جو بايدن هو أسوأ رئيس في التاريخ الأمريكي، كانت ولايته كارثة بالمطلق".


وأضاف دونالد ترامب في تغريدته: "لن ننسى ما فعله بايدن هو ومجموعته من البلطجية".

وتابع: "سياسات الهجرة الناعمة التي انتهجها بايدن جعلت الإرهاب المتطرف وغيره من أشكال جرائم العنف منتشرة في أمريكا لدرجة يصعب تصديقها".

ترامب يربط هجوم نيو أورليانز بالهجرة غير الشرعية 

وعلق ترامب على الهجوم الإرهابي الذي وقع في نيو أورليانز، وربط الحادث بالهجرة غير الشرعية للمجرمين إلى الولايات المتحدة.

وشهدت مدينة نيو أورليانز في ولاية لويزيانا الأمريكية، حادثًا مروعًا، أمس الأربعاء، أسفر عنه مقتل 10 أشخاص وإصابة 30 آخرين.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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