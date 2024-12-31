الحوثيون يكشفون تفاصيل أحدث ضرباتهم على إسرائيل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 11:00 صباحاً - أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، الثلاثاء، مسؤوليتها عن إطلاق صاروخين بالستيين خلال ليل الإثنين على إسرائيل، وذلك عقب إعلان جيش الإحتلال الإسرائيلي اعتراض صاروخ أطلق من اليمن قبل دخوله المجال الجوي لإسرائيل.

استهداف "محطة الكهرباء جنوبي القدس المحتلة

وقالت الجماعة في بيان إنها استهدفت "مطار بن غوريون التابع للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا في فلسطين المحتلة وذلك بصاروخ بالستي فرط صوتي من نوع (فلسطين 2)".

وأضاف البيان أن هجومًا آخر استهدف "محطة الكهرباء جنوبي القدس المحتلة بصاروخ بالستي من نوع (ذو الفقار)".

وذكر البيان الحوثي أن "الصاروخين أصابا هدفيهما بنجاح".

سلاح الجو الإسرائيلي يعترض صاروخا أطلق من اليمن

وفي وقت سابق من الثلاثاء، قال جيش الإحتلال الإسرائيلي إن "سلاح الجو الإسرائيلي اعترض صاروخا أطلق من اليمن قبل أن يخترق الأراضي الإسرائيلية".

وذكرت خدمة إسعاف "نجمة داود الحمراء"، أنها لم تتلق أي تقارير عن سقوط ضحايا حتى الآن.

وشهدت الأيام الماضية تصعيدًا لافتًا في المواجهة بين إسرائيل وجماعة الحوثي، حيث دخلت إسرائيل على خط الهجمات العسكرية المباشرة في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى استهداف القدرات العسكرية والتكنولوجية للجماعة.

الغارات الإسرائيلية تستهدف مواقع حيوية للحوثيين

وفي الآونة الأخيرة، استهدفت الغارات الإسرائيلية مواقع حيوية للحوثيين، أبرزها مطار صنعاء وميناء الحديدة، إلى جانب مواقع داخل الكهوف والمغارات التي تستخدم لإخفاء منظومات إطلاق الصواريخ ومخازن الأسلحة.

والسبت، أعلنت جماعة الحوثي في اليمن مهاجمة قاعدة عسكرية إسرائيلية بصاروخ متطور أطلقت عليه اسم "فلسطين 2".

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