خطة لاغتيال عبد الملك الحوثي، مخابرات الاحتلال تجمع معلومات عن تحركات الزعيم اليمني - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 30 ديسمبر 2024 10:57 مساءً - هدد وزير الطاقة الإسرائيلي (المتطرف) إيلي كوهين، اليوم الاثنين، باغتيال زعيم جماعة الحوثيين اليمنية عبد الملك الحوثي.

وزير إسرائيل يهدد باغتيال عبد الملك الحوثي



وقال كوهين لإذاعة "94 أف أم" العبرية، "أبعث برسالة إلى زعيم الحوثيين، إذا استمر في أفعاله، فسينتهي به الأمر تماما كما انتهى بزعيم حركة حماس يحيى السنوار، والأمين العام لحزب الله حسن نصر الله".

وزعم كوهين: "عملنا وفق نظام واستراتيجية معينة في غزة ولبنان، والآن، من بين أمور أخرى، يتجه التركيز إلى اليمن وإيران نفسها، وينبغي القول إنه ما لم يتم إلحاق الأذى بإيران، فإن عدم الاستقرار في الشرق الأوسط سيستمر".

مخابرات الاحتلال تجمع معلومات عن تحركات ونشاطات الحوثيين

ولفت إعلام عبري أمس الأحد، إلى أن شعبة الاستخبارات العسكرية في جيش الاحتلال "أمان" والتي يقودها اللواء شلومي بيندر، "شرعت بالفعل في عدة إجراءات لإنشاء وحدة مستقلة لتجميع المعلومات ورصد تحركات ونشاطات الحوثيين، وضمن ذلك جمع المعلومات بمساعدة جيوش وأجهزة استخبارات أجنبية تتقاطع مصالحها مع إسرائيل، ضد الحوثيين".

وذكرت، أن ثمة "توجهًا من قبل المستوى السياسي الإسرائيلي لإنشاء تحالف أوسع بكثير من التحالف القائم ضد الحوثيين، وذلك عبر تعزيز وزيادة الهجمات ضد المنشآت الحيوية الوطنية في اليمن، والبنى التحتية التي تدعم التنظيمات المسلحة هناك، بما في ذلك استهداف شخصيات بارزة من جماعة الحوثي".

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