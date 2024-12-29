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68 % من الإسرائيليين يؤيدون التجنيد الإلزامي لكل أطياف اليهود - أخبار كلمتك

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68 % من الإسرائيليين يؤيدون التجنيد الإلزامي لكل أطياف اليهود - أخبار كلمتك

68 % من الإسرائيليين يؤيدون التجنيد الإلزامي لكل أطياف اليهود - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 29 ديسمبر 2024 10:20 مساءً - كشفت هيئة البث الإسرائيلية عن استطلاع رأي يظهر أن 68% من الإسرائيليين يؤيدون تجنيدا إلزاميا للجميع و17% فقط مع إعفاء الحريديم، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية.

 

إلتزام اليهود الحريديم بالتجنيد

وفي وقت سابق قال زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لبيد: إن على اليهود الحريديم الالتزام بالتجنيد في الجيش، وإلا فيجب حرمانهم من جوازات السفر والميزانيات.

 

مطالب بمنع الحريديم من السفر 
 

وأضاف في تغريدة على موقع إكس "يجب ألا يتمكن الحريديم من السفر إذا أصروا على رفض التجنيد، لقد حان الوقت لكي تتصرف إسرائيل كدولة".

لماذا لجأت إسرائيل إلى تجنيد الحريديم؟ خبير استراتيجي يوضح

يائير لبيد يدعو لمنع رافضي التجنيد الحريديم من السفر

 

أزمة تجنيد في جيش الاحتلال الإسرائيلي 


ويواجه جيش الاحتلال أزمة في التجنيد، وذلك في ظل رفض عدد كبير الانضمام لصفوف الجيش.

ويخوض جيش الاحتلال الإسرائيلي حربًا على جبهتي غزة ولبنان في وقت واحد وهو ما يضع ضغطًا على قواته.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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