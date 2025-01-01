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محمد سعد وخالد الصاوي وباسم سمرة يحتفلون بالعرض الخاص لـ الدشاش "فيديو وصور" - أخبار كلمتك

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محمد سعد وخالد الصاوي وباسم سمرة يحتفلون بالعرض الخاص لـ الدشاش "فيديو وصور" - أخبار كلمتك

محمد سعد وخالد الصاوي وباسم سمرة يحتفلون بالعرض الخاص لـ الدشاش "فيديو وصور" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 1 يناير 2025 10:20 مساءً - احتفل النجم محمد سعد بالعرض الخاص لفيلمه الجديد الدشاش المقام حاليا والذي يعد عودة له للسينما بعد غياب سنوات.

كما حضر أيضا كل من الفنان باسم سمرة  الذي احتضن محمد سعد فور وصوله، بالإضافة إلي حضور خالد الصاوي ونسرين أمين ومحم منصور والشاعرهشام الجخ وغيرهم.

 

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 فيلم الدشاش من بطولة محمد سعد، زينة، باسم سمرة، نسرين أمين، خالد الصاوي، نسرين طافش، وليد فواز، أحمد فهيم، مريم الجندي، محمد يوسف (أوزو)، أحمد الرافعي، رشوان توفيق،  تأليف جوزيف فوزي، إخراج سامح عبدالعزيز، وإنتاج محمد رشيدي.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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