يفنى الجميع ويبقي الزمالك، رسالة جمهور الأبيض أمام الاتحاد باستاد القاهرة (فيديو) - أخبار كلمتك

يفنى الجميع ويبقي الزمالك، رسالة جمهور الأبيض أمام الاتحاد باستاد القاهرة (فيديو) - أخبار كلمتك

بدء العرض الخاص لـ "السيد رامبو" وكلب الفيلم مفاجأة الريد كاربت (صور) - أخبار كلمتك

بدء العرض الخاص لـ "السيد رامبو" وكلب الفيلم مفاجأة الريد كاربت (صور) - أخبار كلمتك

محافظ الجيزة يعلن عن مشروع ضخم لإعادة التدوير والتخلص الآمن من المخلفات - أخبار كلمتك

محافظ الجيزة يعلن عن مشروع ضخم لإعادة التدوير والتخلص الآمن من المخلفات - أخبار كلمتك

بعد غارة الاحتلال.. مصطفى بكري: هل تجرؤ حكومة ميلشيا النصرة على الثأر لشهداء ريف دمشق؟ - أخبار كلمتك

بعد غارة الاحتلال.. مصطفى بكري: هل تجرؤ حكومة ميلشيا النصرة على الثأر لشهداء ريف دمشق؟ - أخبار كلمتك

شملت مرهف أبو قصرة، الشرع يمنح رتبا عسكرية جديدة لضباط بالجيش السوري - أخبار كلمتك

شملت مرهف أبو قصرة، الشرع يمنح رتبا عسكرية جديدة لضباط بالجيش السوري - أخبار كلمتك

مصطفى بكري عن تصريحات «الجولاني» الأخيرة: كشف مبكرا عن ديكتاتوريته - أخبار كلمتك

مصطفى بكري عن تصريحات «الجولاني» الأخيرة: كشف مبكرا عن ديكتاتوريته - أخبار كلمتك

توصيات المؤتمر العلمي الرابع لقسم القلب بـ «طب كفر الشيخ» - أخبار كلمتك

توصيات المؤتمر العلمي الرابع لقسم القلب بـ «طب كفر الشيخ» - أخبار كلمتك

الأرصاد الجوية تكشف موعد انتهاء الموجة شديدة البرودة - أخبار كلمتك

الأرصاد الجوية تكشف موعد انتهاء الموجة شديدة البرودة - أخبار كلمتك

محمد صلاح يتألق ويقود ليفربول للتقدم على وست هام 3-0 بالشوط الأول - أخبار كلمتك

محمد صلاح يتألق ويقود ليفربول للتقدم على وست هام 3-0 بالشوط الأول - أخبار كلمتك

محمد صلاح يسجل الهدف الثالث لليفربول في شباك وست هام - أخبار كلمتك

محمد صلاح يسجل الهدف الثالث لليفربول في شباك وست هام - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار العالم

بعد اشتعال المنطقة، محلل سياسي يحدد دولة وحيدة تعوق تحقيق حلم إسرائيل الكبرى - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
بعد اشتعال المنطقة، محلل سياسي يحدد دولة وحيدة تعوق تحقيق حلم إسرائيل الكبرى - أخبار كلمتك

بعد اشتعال المنطقة، محلل سياسي يحدد دولة وحيدة تعوق تحقيق حلم إسرائيل الكبرى - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 29 ديسمبر 2024 08:10 مساءً - قال محمد نور، المحلل السياسي، إن 2024 هو العام الأسخن في العقد الأخير، مشيرًا إلى أن عملية السابع من أكتوبر كانت عبارة عن طوفان الخراب للمنطقة، لأنها أدت لخراب الشرق الأوسط؛ حيث ضاعت غزة وتشرذمت القضية الفلسطينية.

تحقيق إسرائيل لأهدافها بالكامل في 2024

وأضاف: أن دولة الاحتلال الإسرائيلي نجحت في تحقيق أهدافها بالكامل في عام 2024؛ مثل تدمير قطاع غزة واجتياح الجنوب اللبناني والسيطرة على الأراضي اللبنانية، فضلا عن السيطرة على مئات الكيلو مترات من سوريا، واستهداف اليمن.

عرقلة حلم إسرائيل الكبرى

وأوضح خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج حقك مع المشاكس" الذي يقدمه هيثم بسام بقناة “القاهرة والناس”:أن مصر هي الدولة الوحيدة التي تقف عقبة أمام تحقيق حلم دولة إسرائيل الكبرى من النيل للفرات، مشيرًا إلى أن دور مصر كان تاريخيًا في الدفاع عن القضية الفلسطينية ومصالح الشرق الأوسط، حيث تصدت مصر للحرب على قطاع غزة، ودخلت في معركة طاحنة مع دولة الاحتلال والولايات المتحدة الأمريكية؛ حيث اشترطت مصر ادخال المساعدات بالتزامن مع خروج الرهائن الأمريكان من قطاع غزة.

مساعدات قطاع غزة

ولفت إلي أن 80% من المساعدات المقدمة لقطاع غزة جاءت من مصر، مشيرًا إلى أن مصر لم تتخل عن القضية الفلسطينية، حيث أرسلت ما يقرب من 100 ألف طن من المساعدات إلى قطاع غزة.

وأضاف، أن مصر تؤكد في كل المحافل السياسية على ضرورة وقف الحرب على قطاع غزة، وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967.

وأشار إلى أن مصر هي الدولة المستهدفة في المنطقة خلال الفترة الحالية سواء من دولة الاحتلال أو الإدارة الأمريكية التي تعهدت بتحويل المنطقة إلى جحيم، مشيرًا إلى أن كل المنطقة مشتعلة  في سوريا ولبنان وغزة والسودان.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

إخترنا لك

تعديل وزاري في كوريا الشمالية يشمل رئيس الحكومة و3 وزراء آخرين - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق