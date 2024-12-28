مواجهات الكبار، تعرف على موعد مباريات نصف نهائي كأس خليجي 26 - أخبار كلمتك

مواجهات الكبار، تعرف على موعد مباريات نصف نهائي كأس خليجي 26 - أخبار كلمتك

موعد نوة رأس السنة في الإسكندرية - أخبار كلمتك

موعد نوة رأس السنة في الإسكندرية - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:56 - هل تشهد مصر فقاعة عقارية خلال 2025؟.. خبير اقتصادي يجيب - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:56 - هل تشهد مصر فقاعة عقارية خلال 2025؟.. خبير اقتصادي يجيب - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:56 - فيديوهات مفبركة وشائعات.. اللجان الإلكترونية تحرض ضد مصر بدعم من إسرائيل والجماعة الإرهاربية - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:56 - فيديوهات مفبركة وشائعات.. اللجان الإلكترونية تحرض ضد مصر بدعم من إسرائيل والجماعة الإرهاربية - أخبار كلمتك

الزراعة تتابع محطات إعداد التقاوى وتدريب المهندسين على سحب العينات - أخبار كلمتك

الزراعة تتابع محطات إعداد التقاوى وتدريب المهندسين على سحب العينات - أخبار كلمتك

شعبة الاتصالات تكشف أسباب تحرك أسعار الهواتف المحمولة (فيديو) - أخبار كلمتك

شعبة الاتصالات تكشف أسباب تحرك أسعار الهواتف المحمولة (فيديو) - أخبار كلمتك

تصريح جديد للرئاسي اليمني بشأن الوديعة السعودية - أخبار كلمتك

تصريح جديد للرئاسي اليمني بشأن الوديعة السعودية - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «معلمة».. طرح الأغنية الدعائية لفيلم الدشاش - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «معلمة».. طرح الأغنية الدعائية لفيلم الدشاش - أخبار كلمتك

حسام حبيب يقرر طرح أغنيتين من ألبومه الجديد - أخبار كلمتك

حسام حبيب يقرر طرح أغنيتين من ألبومه الجديد - أخبار كلمتك

الزراعة تطلق حملة توعوية حول تربية الدواجن - أخبار كلمتك

الزراعة تطلق حملة توعوية حول تربية الدواجن - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار العالم

الخارجية السورية: نتطلع لبناء علاقات استراتيجية مع مصر - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الخارجية السورية: نتطلع لبناء علاقات استراتيجية مع مصر - أخبار كلمتك

الخارجية السورية: نتطلع لبناء علاقات استراتيجية مع مصر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 28 ديسمبر 2024 07:00 مساءً - كشف وزير الخارجية بالإدارة السورية الجديدة أسعد الشيباني، اليوم السبت، عن نظرته للعلاقات مع مصر في ضوء التطورات الأخيرة التي شهدتها سوريا بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد.

خارجية سوريا الجديدة تتحدث عن العلاقة مع مصر

 

وقال الشيباني إنه يتطلع إلى بناء علاقات استراتيجية مع مصر بناء على احترام سيادة البلدين.

وكتب الشيباني عبر حسابه على منصة إكس: "نتطلع إلى بناء علاقات هامة واستراتيجية مع جمهورية مصر العربية تحت احترام سيادة البلدين وعدم التدخل في شؤونهما".

 

عمق العلاقة بين سوريا والدول العربية

كما كتب على المنصة أيضا: "شعرت بامتداد سوريا الإقليمي وعمق العلاقة مع الدول العربية، وستشهد الأيام القادمة تعاونا كبيرا بين سوريا ومحيطها العربي على كافة الصعد؛ لتحقيق تطلعات وآمال شعبنا العظيم في سوريا الجديدة.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

إخترنا لك

موسكو تتهم واشنطن ولندن بالتخطيط لاستهداف القواعد الروسية في سوريا - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق