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اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن العام السورية الجديدة وقوات قسد في حلب - أخبار كلمتك

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اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن العام السورية الجديدة وقوات قسد في حلب - أخبار كلمتك

اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن العام السورية الجديدة وقوات قسد في حلب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 28 ديسمبر 2024 06:40 مساءً - أعلنت غرفة عمليات ردع العدوان، في بيان اليوم السبت، عن اندلاع اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن العام السورية الجديدة وقوات سوريا الديمقراطية المعروفة "قسد" الآن في حيي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب السورية.

اشتباكات بين قوات الأمن السورية وقوات قسد 

وذكرت الغرفة في بيانها أن عناصر من قوات  "قسد" قامت باعتقال عدد من الأهالي في الشيخ مقصود وجعلتهم دورعا بشرية لوقف تقدم قوات الأمن العام.

وأضافت أن قوات الأمن العام قامت بتطويق كامل لحيي الأشرفية والشيخ مقصود بحلب تمهيدا لاقتحامهما.

مقتل 22 عنصرا من الفصائل المدعومة من تركيا

وتحدث مصدر سوري مطلع أمس عن اندلاع اشتباكات مسلحة بين مقاتلي قيادة العمليات العسكرية المتواجدة في بلدة البجلية من جهة، وقوات سوريا الديمقراطية في قرية الجنينة الواقعة على الضفة الأخرى لنهر الفرات غرب دير الزور.

كما أفاد المرصد السوري بمقتل 22 عنصرا من الفصائل المدعومة من تركيا، وعنصرين آخرين من قوات سوريا الديمقراطية، في اشتباكات عنيفة دارت اليوم عند محور سد تشرين بريف حلب الشرقي.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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