شخصيته ضعيفة وتقوده زوجته، كاتب إسرائيلي يكشف المستور عن سارة نتنياهو - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 25 ديسمبر 2024 07:40 مساءً - اتهم كاتب إسرائيلي بارز سارة نتنياهو زوجة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بإدارة شؤون الدولة من وراء الكواليس، محذرًا من أنها باتت تمثل سلطة غير منتخبة تتحكم في القرارات المصيرية، دون خضوعها لأي شكل من أشكال المحاسبة القانونية.

مقال إسرائيلي يحذر من دور سارة نتنياهو فى الاحتلال

وحذر الكاتب الإسرائيلي تسفي برئيل، فى مقال نشرته صحيفة “هآرتس” العبرية اليوم الأربعاء، سيطرة زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي، على دوائر صنع القرار بأنها تمثّل “خطرًا غير مسبوق على الديمقراطية الإسرائيلية”، خاصة في ظل دورها المتزايد في إدارة الحرب على غزة وملف المفاوضات حول الأسرى.

وكشف المقال عن شبكة معقدة من العلاقات والنفوذ أسستها سارة نتنياهو داخل المؤسسة السياسية والأمنية، تعتمد على معيار رئيسي وحيد: “الولاء الشخصي المطلق لها ولزوجها”، متجاوزة بذلك كل الاعتبارات المهنية والوطنية.

زوجة نتنياهو تتخذ قرارات سياسية بدون علمه

واستند الكاتب في تحليله إلى حادثة لافتة، حين اعترف بنيامين نتنياهو نفسه في إحدى جلسات المحكمة بقيام زوجته بـ “مبادرات سياسية مستقلة” لم يكن على علم بها في مؤشر خطير على تجاوزها لكل الخطوط الحمراء المؤسساتية.

ويروى برئيل، أن سارة نتنياهو تحولت إلى مركز قوة في إدارة الحرب على غزة، مع امتلاكها نفوذًا واسعًا في ملف المفاوضات حول الأسرى، دون أن تكون عرضة للمساءلة أمام أي جهة قانونية أو برلمانية، حتى لو “تسببت قراراتها في إطالة أمد الحرب أو تعريض حياة الأسرى للخطر”.

دور سارة نتنياهو في هندسة الرأي العام

أيضا كشف المقال، عن دور سارة نتنياهو في هندسة الرأي العام، من خلال تحريك المظاهرات وإدارة حملات منظمة عبر شبكة من الموالين، في وقت يظهر فيه رئيس الوزراء، وفق وصف الكاتب، كشخصية ضعيفة تفتقد للذاكرة والقدرة على اتخاذ القرار.

وختم الكاتب الإسرائيلي المقال بتحذير شديد اللهجة من نتائج وجود “مركز قوى موازٍ” يدير إسرائيل دون صلاحيات دستورية أو مساءلة قانونية، في مشهد يعكس، وفق الكاتب، حالة غير مسبوقة من تآكل المؤسسات الديمقراطية.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.