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فلسطيني ينفذ عملية دهس ضد جنود الاحتلال قرب مستوطنات عتصيون - أخبار كلمتك

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فلسطيني ينفذ عملية دهس ضد جنود الاحتلال قرب مستوطنات عتصيون - أخبار كلمتك

فلسطيني ينفذ عملية دهس ضد جنود الاحتلال قرب مستوطنات عتصيون - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 25 ديسمبر 2024 07:40 مساءً - نفذ مواطن فلسطينى، عملية دهس ضد جنود الاحتلال الإسرائيلي، وقعت قرب تجمع مستوطنات غوش عتصيون، شمالي مدينة الخليل، بالضفة الغربية.

عملية دهس لجنود لاحتلال قرب مستوطنات غوش عتصيون

وأفادت وسائل إعلام، أن سيارة استهدفت جنودًا في جيش الاحتلال قرب تجمع مستوطنات غوش عتصيون، الذي يقع بين مدينتي بيت لحم والخليل.

ووفق وسائل إعلام عبرية، أن سيارة منفذ العملية فرت من المكان، وتمكن بعد ذلك جيش الاحتلال من اعتقال المنفذ قرب مستوطنة إليعازر، المقامة على أراضي الفلسطينيين بمدينة بيت لحم.

عملية دهس عند مفتر لواء عتصيون

من جهته، أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال، أن بلاغًا ورد عن عملية دهس عند مفترق الكتلة في لواء عتصيون.

وفيما ذكرت وسائل إعلام عبرية، أنه جرى اعتقال منفذ عملية الدهس، كما أعلن الإسعاف الإسرائيلي إصابة شاب يبلغ من العمر 25 عاما بجروح متوسطة في الرأس والبطن خلال الهجوم الذي وقع على مفترق غوش عتصيون، وقام فريق الإسعاف والقوة الطبية التابعة لجيش الاحتلال بمعالجته وتحويله إلى مستشفى شعاري تسيديك.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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