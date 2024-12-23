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المبعوث الأممي إلى سوريا: الشرع أبلغني أنه ملتزم بترتيبات انتقالية تشمل الجميع - أخبار كلمتك

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المبعوث الأممي إلى سوريا: الشرع أبلغني أنه ملتزم بترتيبات انتقالية تشمل الجميع - أخبار كلمتك

المبعوث الأممي إلى سوريا: الشرع أبلغني أنه ملتزم بترتيبات انتقالية تشمل الجميع - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 23 ديسمبر 2024 10:55 مساءً - قال المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسن، مساء اليوم الإثنين، إن أحمد الشرع الملقب بـ الجولاني، أبلغه أنه ملتزم بترتيبات انتقالية تشمل الجميع، وذلك وفقا لوكالة «رويترز».

إجراء انتخابات في سوريا بعد نهاية المرحلة الانتقالية

والاسبوع الماضي، دعا المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن إلى إجراء انتخابات في سوريا بعد نهاية المرحلة الانتقالية، محذرا من أن الصراع لم ينته.

وقال بيدرسون: "هناك أمل كبير باحتمال رؤية سوريا جديدة تعتمد دستورا جديدا"، معتبرا أن "الصراع لم ينته بعد في سوريا وهناك بعض التحديات في مناطق أخرى".

الأمم المتحدة تعتمد تقديم المساعدة في سوريا

وأكد أن "الأمم المتحدة في سوريا لتقديم المساعدة ونأمل في تحقيق تعاون وثيق الصلة بين كل الأطراف"، مشددا على أن "سوريا في حاجة إلى مساعدة إنسانية فورية".

وأعرب عن أمله بأن “يتم حل الوضع في شمال شرق البلاد، داعيا إلى انتخابات حرة وعادلة في سوريا بعد نهاية المرحلة الانتقالية”.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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