وزير العمل يزور المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية - أخبار كلمتك

وزير العمل يزور المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية - أخبار كلمتك

مصر وقبرص تؤكدان استراتيجية العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري - أخبار كلمتك

مصر وقبرص تؤكدان استراتيجية العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري - أخبار كلمتك

السيسي يؤكد ضرورة التوصل لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الرهائن ونفاذ المساعدات - أخبار كلمتك

السيسي يؤكد ضرورة التوصل لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الرهائن ونفاذ المساعدات - أخبار كلمتك

صرف مساعدة فورية لأسر ضحايا تصادم سيارة نقل بميكروباص في أسيوط - أخبار كلمتك

صرف مساعدة فورية لأسر ضحايا تصادم سيارة نقل بميكروباص في أسيوط - أخبار كلمتك

أبرزها "لا للواسطة"، 5 رسائل من السيسي للطلبة المتقدمين للالتحاق بالأكاديمية والكليات العسكرية - أخبار كلمتك

أبرزها "لا للواسطة"، 5 رسائل من السيسي للطلبة المتقدمين للالتحاق بالأكاديمية والكليات العسكرية - أخبار كلمتك

السياحة تختتم غدا تلقي طلبات الشركات للحصول على حصة بباقات الحج السياحي - أخبار كلمتك

السياحة تختتم غدا تلقي طلبات الشركات للحصول على حصة بباقات الحج السياحي - أخبار كلمتك

رئيس واعضاء مجلس القيادة يستقبلون سفراء مجموعة بي 3+ 2 - أخبار كلمتك

رئيس واعضاء مجلس القيادة يستقبلون سفراء مجموعة بي 3+ 2 - أخبار كلمتك

مليشيا الحوثي تشن قصف عسكري على هذه المحافظة - أخبار كلمتك

مليشيا الحوثي تشن قصف عسكري على هذه المحافظة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - إيهاب توفيق ضيف برنامج معكم منى الشاذلي يوم الخميس والجمعة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - إيهاب توفيق ضيف برنامج معكم منى الشاذلي يوم الخميس والجمعة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بدء عزاء الفنان نبيل الحلفاوي بمسجد الشرطة «صور» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بدء عزاء الفنان نبيل الحلفاوي بمسجد الشرطة «صور» - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار العالم

أسبوع الحسم، نتنياهو يغادر إلى جهة غير معلومة وترقب لتوقيع صفقة التبادل - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
أسبوع الحسم، نتنياهو يغادر إلى جهة غير معلومة وترقب لتوقيع صفقة التبادل - أخبار كلمتك

أسبوع الحسم، نتنياهو يغادر إلى جهة غير معلومة وترقب لتوقيع صفقة التبادل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 06:10 مساءً - شهدت مفاوضات صفقة الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس، اليوم، حراكا وتقدما ملحوظا، الأمر الذي يمكن معه وصف الأسبوع الجاري بـ أسبوع الحسم.

إبرام صفقة تبادل أسرى بين إسرائيل وحركة حماس

وفي هذا السياق، أشارت هيئة البث الإسرائيلي، الاثنين، إلى حدوث تقدم غير مسبوق، وأن الأسبوع الجاري سيكون حاسما في مفاوضات غير المباشرة بشأن إبرام صفقة تبادل أسرى بين إسرائيل وحركة حماس.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، عن مصادر عدة لم تسمها وصفتها بالرفيعة والمطلعة قولها: إن “المفاوضات بشأن صفقة التبادل بين إسرائيل وحماس تشهد تقدما غير مسبوق”.

وحذرت المصادر في المقابل، من أن “الاتفاق المحتمل قد يبقى بعض الأسرى الإسرائيليين، في الأسر لدى حماس لفترة طويلة، ما لم توافق إسرائيل على تقديم تنازلات كبيرة تشمل وقفا شاملا لإطلاق النار".

حماس تتخلى عن شروط سابقة لتوقيع الاتفاق

على صعيد ذاته، قال مسئول كبير في حماس، إن الحركة مستعدة للتخلي عن الوقف الكامل للحرب لصالح وقف إطلاق النار.

غزة، كلمتك

وتابع قيادي حماس فى تصريحات لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، إنه "تم تقديم اقتراح جديد لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوما وتبادل الأسرى في قطاع غزة، والذي يتضمن تنازلات كبيرة من جانب الحركة التي استجابت لمطالبها بوقف إطلاق نار كامل، ووقف الحرب والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية".

وتابع أيضًا، أن "حماس ما زالت تصر على السماح للفلسطينيين المهجرين بالعودة إلى شمال القطاع".

البيت الأبيض يلمح لقرب توقيع صفقة التبادل 

من جانب الولايات المتحدة الأمريكية الفاعلة فى الوساطة إلى جانب مصر وقطر، أعلن البيت الأبيض، اليوم، أن جهود التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة باتت قريبة من النجاح.

وأكد متحدث باسم البيت الأبيض، أن هناك تقدمًا ملحوظًا في المفاوضات الجارية، مع استمرار التنسيق مع الأطراف المعنية لتحقيق تهدئة دائمة ووقف العمليات العسكرية.

وتبذل مصر وقطر، جهودا مكثفة مع كافة الأطراف للتوصل إلى اتفاق تهدئة في قطاع غزة”.

وكان وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس، قد أفاد أمس، عن قرب التوصل إلى اتفاق مع حركة “حماس” لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

اقرأ أيضا:

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي حينها عن كاتس قوله: في اجتماع مغلق للجنة الخارجية والأمن البرلمانية: “نحن أقرب ما نكون إلى صفقة مهمة منذ الصفقة السابقة”، في إشارة إلى هدنة بدأت في 24 نوفمبر 2023 واستمرت 7 أيام.

وتحدثت تقارير عبرية، فى وقت سابق اليوم، عن مغادرة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بينامين نتنياهو، تل أبيب بصورة مفاجئة إلى جهة خارجية غير معلومة، واجت معلومات على منصات التواصل ووسائل إعلام حول توجهه إلى القاهرة خصوصا أن تلك المغادرة تزامنت مع زيادة منسوب الحديث عن قرب توقيع صفقة تبادل برعاية مصرية، الأمر الذي نفته مصر لاحقا على لسان مصدر مطلع، مؤكدا عدم صحة هذه الأنباء.

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

تفاصيل مؤلمة بشأن حادث إطلاق نار داخل مدرسة أمريكية - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق