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رسميا، إقامة دوري المحترفين خلال شهر رمضان تحت الأضواء الكاشفة - أخبار كلمتك

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رسميا، إقامة دوري المحترفين خلال شهر رمضان تحت الأضواء الكاشفة - أخبار كلمتك

رسميا، إقامة دوري المحترفين خلال شهر رمضان تحت الأضواء الكاشفة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 18 ديسمبر 2024 10:41 مساءً - دوري المحترفين، أعلن اتحاد الكرة اليوم الأربعاء جدول مباريات دوري القسم الثاني أ “ دوري المحترفين ” بعد إجراء تعديلات علي مواعيد مباريات المسابقة. 

وشهد جدول دوري المحترفين المعدل إقامة مباريات من المسابقة خلال شهر رمضان لأول مرة في تاريخ بطولة دوري المحترفين، حيث لم تشهد النسخة الأولي من المسابقة إقامة أي مباراة في رمضان، حيث حصلت الفرق المشاركة على راحة خلال الشهر المبارك.

وترتب علي إقامة مباريات المسابقة في شهر رمضان خوض الفرق مبارياتها خلال هذا الشهر تحت الأضواء الكاشفة لأول مرة أيضا، وذلك نظرا لإقامة المباريات ليلًا. 

جدول مباريات دوري المحترفين المعدل 

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وتشهد بطولة دوري المحترفين منافسة قوية بين الفرق المشاركة من أجل تصدر البطولة واحتلال المراكز الثلاثة الأولى من أجل التأهل للممتاز. 

شروط ونظام دوري المحترفين

وأعلن اتحاد الكرة شروط ونظام دوري القسم الثاني المجموعة الأولى أو ما يعرف ببطولة دوري المحترفين موسم 2024-2025. 

وتتكون مسابقة القسم الثاني المجموعة الأولى “دوري المحترفين” من 20  فريقا مجموعة واحدة وتقام مباريات المجموعة بنظام الدوري الكامل من دورين ذهاب وإیاب. 

ويصعد أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى الدوري الممتاز، فيما يهبط أصحاب المراكز الثلاثة الأخيرة إلى دوري القسم الثاني "ب". 

ويسمح بتواجد 11 لاعبًا، بالإضافة إلى 9 لاعبين على دكة البدلاء، و10 أفراد من الجهاز الفني، والطبي والإداري، وذلك بموجب البطاقات الصادرة من الاتحاد المصري لكرة القدم في مباريات دوري المحترفين. 

ويحق لكل فريق إجراء 5 تبديلات في كل مباراة خلال ثلاث فترات، ولا تحتسب التبديلات بين الشوطين من ضمن الفرص المتاحة، ولا يسمح بمشاركة أكثر من 3 لاعبين أجانب في المباراة.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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