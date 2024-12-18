قرارات جريئة من وزير المالية لضبط العمل بمصلحة الجمارك (مستند) - أخبار كلمتك

قرارات جريئة من وزير المالية لضبط العمل بمصلحة الجمارك (مستند) - أخبار كلمتك

انخفاض طفيف في أسعار اللحوم بالأسواق اليوم الأربعاء 18-12-2024 - أخبار كلمتك

انخفاض طفيف في أسعار اللحوم بالأسواق اليوم الأربعاء 18-12-2024 - أخبار كلمتك

91.7 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات جلسة الأربعاء - أخبار كلمتك

91.7 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات جلسة الأربعاء - أخبار كلمتك

إيمي طلعت زكريا تكشف كيف يساعدها والدها من العالم الآخر - أخبار كلمتك

إيمي طلعت زكريا تكشف كيف يساعدها والدها من العالم الآخر - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد مشاركته بالغناء.. ابنة محمد رحيم توجه رسالة مؤثرة لـ تامر حسني - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد مشاركته بالغناء.. ابنة محمد رحيم توجه رسالة مؤثرة لـ تامر حسني - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:07 - بيان بأماكن سقوط الأمطار.. حالة الطقس المتوقعة غدا الخميس وحتى الثلاثاء المقبل - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:07 - بيان بأماكن سقوط الأمطار.. حالة الطقس المتوقعة غدا الخميس وحتى الثلاثاء المقبل - أخبار كلمتك

اندلاع حريق ضخم في ملعب حلب الدولي (فيديو) - أخبار كلمتك

اندلاع حريق ضخم في ملعب حلب الدولي (فيديو) - أخبار كلمتك

الجولاني يرفض تشبيه سوريا بأفغانستان: ليست مثلهاولن تكون - أخبار كلمتك

الجولاني يرفض تشبيه سوريا بأفغانستان: ليست مثلهاولن تكون - أخبار كلمتك

الشوط الأول، باريس سان جيرمان يتقدم على موناكو 0/1 في الدوري الفرنسي - أخبار كلمتك

الشوط الأول، باريس سان جيرمان يتقدم على موناكو 0/1 في الدوري الفرنسي - أخبار كلمتك

كأس كاراباو، ليفربول يتقدم على ساوثهامبتون بثنائية في الشوط الأول - أخبار كلمتك

كأس كاراباو، ليفربول يتقدم على ساوثهامبتون بثنائية في الشوط الأول - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

أرسنال يتأخر أمام كريستال بالاس 0/1 في الشوط الأول بكأس رابطة المحترفين - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
أرسنال يتأخر أمام كريستال بالاس 0/1 في الشوط الأول بكأس رابطة المحترفين - أخبار كلمتك

أرسنال يتأخر أمام كريستال بالاس 0/1 في الشوط الأول بكأس رابطة المحترفين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 18 ديسمبر 2024 10:41 مساءً - انتهى الشوط الأول من مباراة آرسنال ضد كريستال بالاس بنتيجة 0/1 للأخير، في المباراة التي تجري بملعب الإمارات، مساء اليوم الأربعاء، في ربع نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

سجل الفرنسي جون فيليب ماتيتا هدف كريستال بالاس في شباك آرسنال بالدقيقة 4.

وقاد رحيم سترلينج خط الهجوم لفريق آرسنال رفقة لياندرو تروسارد وجابرييل جيسوس، فيما جلس كاي هافيرتز، بوكايو ساكا وجابرييل مارتينيلي على مقاعد البدلاء.

كما أراح المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا لاعبيه ويليام ساليبا وجابرييل ماجاليس ومارتن أوديجارد بإجلاسهم على مقاعد البدلاء منذ البداية، فيما دفع بعناصر أخرى أبرزها جورجينيو، ميكيل ميرينو.

لكن أرتيتا أبقى على مواطنه ديفيد رايا لحراسة مرمى المدفعجية من البداية، في ظل عدم قدرته على منح بديله نيتو فرصة الظهور، لمشاركته من قبل في المسابقة بقميص بورنموث.

 

تشكيلة آرسنال أمام كريستال بالاس

حراسة المرمى: ديفيد رايا.

خط الدفاع: توماس بارتي، تيمبر، كيفيور، تيرني.

خط الوسط: جورجينيو، ميكيل ميرينو، نوانيري.

خط الهجوم: رحيم سترلينج، لياندرو تروسارد، جابرييل جيسوس.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 08:51 - سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق