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صربيا تقترب خطوة من الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي - أخبار كلمتك

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صربيا تقترب خطوة من الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي - أخبار كلمتك

صربيا تقترب خطوة من الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 18 ديسمبر 2024 10:41 مساءً - خطت صربيا خطوة جديدة نحو الانضمام إلى الاتحاد الاوروبي، بعد التوقيع على وثيقة تتعلق بالأمر.

خطوة جديدة لانضمام صربيا إلى الاتحاد الأوروبي

وقال السفير والممثل الدائم للمجر لدى الاتحاد الأوروبي بالينت أودور، الأربعاء، إنه "وقع على خطاب نيابة عن مجلس الاتحاد الأوروبي، إذ تمت دعوة صربيا لتقديم مواقفها التفاوضية للفصلين 16 و19 ضمن المجموعة 3 بشأن القدرة التنافسية والنمو الشامل.

 

وقال موقع "بي 92" إن هذه الخطوة تمثل "تقدمًا كبيرًا في المفاوضات بشأن انضمام صربيا إلى الاتحاد الأوروبي وعمليات التوسع، التي تعد واحدة من الأولويات الرئيسة لرئاسة المجر للاتحاد الأوروبي".

ونقل الموقع عن السفير المجري قوله: "وقعت على رسالة تدعو صربيا إلى تقديم مواقفها التفاوضية بشأن الفصلين 16 و19 ضمن المجموعة 3، التي تتضمن القدرة التنافسية والنمو الشامل. وهذه خطوة كبيرة تشجع مفاوضات انضمام صربيا وعملية التوسع".

وكان رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو لويس سانتوس دا كوستا، قال في وقت سابق إن "صربيا قد تحقق قريبًا تقدمًا في المفاوضات بشأن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي".

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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