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وزير التعليم السوري يعلن طمس أية معالم تخص نظام بشار الأسد من المناهج الدراسية - أخبار كلمتك

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وزير التعليم السوري يعلن طمس أية معالم تخص نظام بشار الأسد من المناهج الدراسية - أخبار كلمتك

وزير التعليم السوري يعلن طمس أية معالم تخص نظام بشار الأسد من المناهج الدراسية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 13 ديسمبر 2024 07:45 مساءً - أعلن وزير التربية والتعليم في حكومة تصريف الأعمال السورية، نذير القادري، اليوم الجمعة، أن العملية التعليمية ستستأنف الأسبوع القادم، مؤكدا طمس أية معالم تخص نظام بشار الأسد من المناهج الدراسية.

 طمس أية معالم تخص نظام بشار الأسد من المناهج الدراسية

 

وقال القادري: "نبارك لأهلنا في سوريا الحبيبة هذا النصر العظيم، ونبشّرهم بأن سوريا ستفتح صفحة جديدة ومشرقة على جميع الأصعدة، وخاصة في ملف التربية والتعليم حتى نبني جميعًا سوريا المستقبل".

بدء الدراسة في سوريا الأسبوع المقبل 


وأضاف: "بدأنا باستلام الملفات التي تتعلق بوزارة التربية من الحكومة السابقة للنظام المخلوع، وقمنا بعدة جلسات ولقاءات مع الكوادر العاملة في هذا الملف لإعادة ترتيبه بما يتوافق مع المرحلة القادمة لتحقيق نتائج تليق وترضي الشعب السوري العظيم، وبدءا من الأسبوع القادم سنستأنف العملية التعليمية التربوية في جميع أنحاء سوريا، كما سنعمل على وضع الخطط والرؤى التي تنهض وترتقي بالتعليم الحر، بهدف تنشئة أجيال قادرة على بناء سوريا المستقبل".

وتابع: "شكلنا لجانا من الوزارة لتقوم بمتابعة عمل مديريات التربية في عدد من المحافظات ومعرفة الجاهزية لانطلاق العملية التعليمية. وتابعَت اللجان المشكّلة عملها مع الدوائر في كل مديرية واطلعت على أهم الإحصائيات للطلبة والكوادر والاحتياج ليتم ملء الشواغر وتنظيم عمل المدارس مع عودة الدوام المدرسي".

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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